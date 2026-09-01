Ein starker Goldmonat, belastbare Projektfortschritte und zwei unterschiedliche Wege zu zusätzlichem Produktionspotenzial.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fortuna Mining Corp. und Amex Gold Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Freier Journalist · Erstveröffentlichung: 01.09.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

+++ Gold: starke Monatsbilanz trotz jüngster Korrektur +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldpreis geht mit Rückenwind, aber auch mit spürbar höherer Volatilität in den September. Am 31. August notierte Spot-Gold zeitweise bei rund 4.436 US-Dollar je Feinunze. Nach dem kräftigen Rücksetzer am vorherigen Handelstag blieb für August dennoch ein Plus von mehr als 10%. Das unterstreicht die robuste Nachfrage, zeigt aber zugleich: Der Weg nach oben verläuft nicht geradlinig.

Unterstützung kommt aus dem angespannten US-Fiskalbild. Die US-Gesamtverschuldung überschritt Ende August erstmals 40 Billionen US-Dollar. Zugleich weitete das US-Finanzministerium seine Liquiditätsrückkäufe am langen Ende des Treasury-Marktes aus. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen gaben zwischen dem 21. und 27. August von 4,74% auf 4,67% nach, die 30-jährigen von 5,27% auf 5,19%. Sinkende Renditen und ein schwächerer US-Dollar können Gold grundsätzlich stützen - sie sind jedoch nur ein Teil eines komplexen Marktbildes.

Hinzu kommen geopolitische und handelspolitische Risiken. Die USA belegten bestimmte kanadische Warengruppen mit zusätzlichen Zöllen von 50%. Kanada kündigte Gegenmaßnahmen mit Wirkung zum 8. September an. Auch die US-Sanktionen gegen Akteure des iranischen Ölhandels wurden verschärft. Solche Spannungen können die Nachfrage nach Absicherung erhöhen, während eine restriktivere US-Geldpolitik und steigende Realzinsen Gegenwind darstellen.

Auch große Banken bleiben mittelfristig konstruktiv: Morgan Stanley sieht für 2027 einen möglichen Weg über 5.000 US-Dollar je Unze. UBS erwartet rund 5.000 US-Dollar im ersten Halbjahr 2027.

Amex Gold Mining: vom Explorer zum Entwickler!

Amex Gold Mining Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/play/amex-gold-mining-treibt-den-bau-der-grossprobenanlage-voran/ - richtet den Fokus zunehmend auf die Entwicklung seines zu 100% gehaltenen Perron-Goldprojekts in Québec. Die im April veröffentlichte Phase 1-Machbarkeitsstudie kalkuliert über fünf kommerzielle Produktionsjahre mit durchschnittlich 147.000 Unzen Goldjährlich und prognostizierten All-in Sustaining Costs von 910 US-Dollar je Unze. Bei einem angenommenen Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze errechnet die Studie einen Nachsteuer-NPV5 von 1,13 Mrd. CAD und eine Nachsteuer-IRR von 114,6%.

Auch operativ wurden wichtige Schritte erreicht: Die Einreichung der Projektmitteilung am 13. August leitete das formelle Umweltprüfungsverfahren für die geplante Perron-Mine ein. Parallel wird das genehmigte Untertage-Großprobenprogramm über rund 40.000 Tonnen vorangetrieben. Die Portal-Sprengarbeiten sind abgeschlossen, die Rampenentwicklung bildet den nächsten zentralen Schritt. Die Verarbeitung des Großprobenmaterials wird für 2027 angestrebt, während Phase 1-Erlöse beziehungsweise die kommerzielle Produktion für 2028 vorgesehen sind.

Perron verbindet hohe Goldgehalte mit bestehender regionaler Infrastruktur und einer kapitalärmeren Lohnaufbereitungsstrategie. Für Amex eröffnet dies einen vergleichsweise fokussierten Entwicklungspfad. Entscheidend bleiben jedoch der weitere Genehmigungsprozess, die Einhaltung von Zeit- und Kostenplänen, die Verfügbarkeit geeigneter Aufbereitungskapazitäten sowie die Finanzierung und der Goldpreis.

Fortuna Mining: Cashflow trifft auf eine wachsende Projektpipeline

Fortuna Mining Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - verfügt bereits über laufende Produktion und verbindet diese Basis mit mehreren konkreten Wachstumsvorhaben. Im zweiten Quartal 2026 produzierte das Unternehmen 72.217 Unzen Goldäquivalent. Zugleich erzielte Fortuna einen freien Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten von 85,7 Mio. US-Dollar. Eine Nettocashposition von 435 Mio. US-Dollar und verfügbare Liquidität von 756,7 Mio. US-Dollar bilden nach Unternehmensangaben eine solide Grundlage für die anstehenden Investitionen.

Bei der Séguéla-Mine in Côte d'Ivoire wurde eine Erweiterung der Verarbeitungskapazität um 30% auf rund 2,3 Mio. Tonnen pro Jahr genehmigt. Sie soll langfristig eine durchschnittliche Jahresproduktion von mehr als 200.000 Unzen unterstützen, die Hochlaufphase der erweiterten Anlage ist für das zweite Halbjahr 2028 vorgesehen. Das Projekt umfasst außerdem die Entwicklung der Untertagemine Sunbird.

Für Diamba Sud im Senegal weist die Machbarkeitsstudie eine durchschnittliche Produktion von 116.000 Unzen Gold jährlich über die gesamte Minenlaufzeit aus, in den ersten vier Jahren werden sogar durchschnittlich 158.000 Unzen erwartet. Bei einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze errechnet die Studie einen Nachsteuer-NPV5 von rund 1,0 Mrd. US-Dollar und eine Nachsteuer-IRR von 60%. Der erste Goldguss wird vor Ende des zweiten Quartals 2028 angestrebt - vorbehaltlich der Bergbaugenehmigung und einer positiven endgültigen Investitionsentscheidung.

Mit dem angrenzenden, für 200 Mio. US-Dollar erworbenen Bambadji-Projekt hat Fortuna zudem ein rund 190 km² großes Explorationspaket mit umfangreichem historischen Datenbestand hinzugewonnen. Für den Rest des Jahres 2026 ist ein erstes Bohrprogramm über 51.000 Meter budgetiert. Séguéla und Diamba Sud sollen gemeinsam dazu beitragen, Fortunas konsolidierte Goldproduktion bis 2028 auf mehr als 500.000 Unzen pro Jahr zu steigern. Die Marke bezieht sich auf das Gesamtunternehmen - nicht allein auf die beiden Projekte.

Fazit: zwei unterschiedliche Wege in einen starken Goldmarkt!

Amex (WKN: A42G55) und Fortuna (WKN: A40CFY) repräsentieren zwei klar unterscheidbare Investmentprofile.

Amex bietet eine konzentrierte Entwicklungsgeschichte mit hohen Studienrenditen und sichtbaren Fortschritten beim Übergang zur Untertageentwicklung. Fortuna kombiniert dagegen bestehende Produktion, Cashflow und Bilanzstärke mit einer breiter diversifizierten Wachstumspipeline.

Glück auf und viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen:

Markt/Makro: U.S. Treasury - Debt to the Penny · Federal Reserve/FRED - 10- und 30-jährige Treasury-Renditen · White House - Kanada-Zölle · Government of Canada - Gegenmaßnahmen · UBS - Goldausblick

Amex: Machbarkeitsstudie, 13.04.2026 · Portal und Untertageentwicklung, 05.08.2026 · Projektmitteilung, 13.08.2026

Fortuna: Q2-Ergebnisse, 05.08.2026 · Diamba-Sud-Machbarkeitsstudie, 29.06.2026 · Séguéla-Erweiterung, 29.07.2026 · Bambadji-Erwerb, 10.08.2026 · Intro-Bild: Fortuna Mining

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