Krypto News: Chainlink meldet neun Integrationen in einer Woche, doch LINK fällt auf 11,12 Dollar

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Die Orakel von Chainlink haben Transaktionen im Gesamtwert von 33,6 Billionen Dollar abgesichert und schützen aktuell 49,55 Milliarden Dollar an Werten auf der Kette. Trotzdem notiert LINK am 31. August bei 11,12 Dollar, 1,98 Prozent tiefer als am Vortag. Neun neue Integrationen über fünf Chains zwischen dem 24. und 30. August, das Volumen um 44,1 Prozent gestiegen, der Kurs gefallen. Im Gesamtmarkt zeigt sich dasselbe Muster, denn die Kapitalisierung aller Kryptowährungen gab 2,54 Prozent auf 2,63 Billionen Dollar nach, und die Bitcoin-Dominanz kletterte auf 59,74 Prozent. Die Zahlen werfen eine Frage auf, die Anleger umtreibt. Warum wächst die Nutzung eines Netzwerks, während sein Token in die andere Richtung läuft?

Krypto News heute: Chainlink wächst weiter, doch der LINK Kurs fällt von 11,55 Dollar

Chainlinks wöchentliches Adoptions-Update verteilt neun Integrationen auf fünf Chains, wie Coin Gabbar berichtet. Unter den Namen stehen Coinbase, General Tensor, Robinhood Chain und kpk. General Tensor nutzt das Cross-Chain-Protokoll CCIP, um den Token TAO erstmals auf Aerodrome handelbar zu machen, der größten dezentralen Börse auf Base. kpk versorgt über DataLink Kredit- und Leihmärkte für den tokenisierten argentinischen Peso mit Preisdaten. Insgesamt hat Chainlink in dieser Woche seine Orakel und CCIP-Dienste in vier neue Blockchain-Ökosysteme getragen, und die sechs Tage in Folge mit Netto-Zuflüssen in den Spot-LINK-ETF unterstreichen das institutionelle Interesse.

Im Hintergrund wirkt Wyomings Entscheidung, den Frontier Stable Token am 18. August von LayerZero auf CCIP umzuziehen. Der LINK Kurs folgt nicht und rutscht von 11,55 auf 11,12 Dollar. Das um 44,1 Prozent gestiegene Volumen bei fallendem Kurs deutet auf aktiven Verkaufsdruck. Technisch bestätigt erst ein Schlusskurs über 12,05 Dollar den Ausbruch, darunter rückt 10,90 Dollar in den Blick. Die Marktkapitalisierung von LINK liegt bei 8,32 Milliarden Dollar, der Umlauf bei 748 Millionen von maximal einer Milliarde Token.

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs erreichten laut CoinMarketCap 101,42 Milliarden Dollar, doch an LINK fließt davon wenig vorbei. Bei 8,32 Milliarden Dollar Bewertung braucht jeder Kurssprung enormes Kapital, und genau dieser Engpass bringt erfahrene Anleger zu Projekten, die von einer ganz anderen Ausgangslage starten.

Pepeto: Ehemaliger Binance-Experte baut ein Netzwerk, das vor dem Listing 10,38 Millionen Dollar gesammelt hat

LINK braucht bei 8,32 Milliarden Dollar Bewertung Hunderte Millionen für einen Kurssprung von zehn Prozent. Der Pepeto-Vorverkauf steht bei 10,38 Millionen Dollar, ein Bruchteil davon, und genau dieser Abstand zieht seit Wochen Kapital an, das aus großen Altcoins keinen Impuls mehr bekommt.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat das Projekt um eine Cross-Chain-Bridge herum entworfen, die Token zwischen Netzwerken verschiebt. Dazu kommt das Netzwerk PepetoSwap, über das Inhaber direkt handeln können, ohne auf zentrale Plattformen angewiesen zu sein. Diese Werkzeuge arbeiten bereits vor dem Listing. Das trennt Pepeto von den Hunderten Token, die mit nichts als einem Namen und einem Fahrplan starten, der vielleicht nie gebaut wird.

Pepeto hat im Vorverkauf mehr als 10,38 Millionen Dollar gesammelt, weil funktionierende Werkzeuge eine andere Geschichte erzählen als die Hype-Coins, die jeden Marktzyklus überschwemmen. Die Zahl von 420 Billionen Token kopiert exakt jene Menge, mit der der erste PEPE-Memecoin ohne angehängte Produkte auf 11 Milliarden Dollar lief. SolidProof hat den kompletten Programmcode geprüft und freigegeben, bevor der Vorverkauf startete, weshalb der Einstieg als abgesichert gilt. Käufer erhalten dadurch eine geprüfte Kontrolle des Codes, bevor sie Geld einzahlen.

Diese Offenheit erklärt, warum weiter Kapital in den Vorverkauf fließt, während der übrige Markt an Kraft verliert. Wer einsteigen möchte, kann Token für 0,000000188 Dollar pro Stück sichern, bevor die aktuelle Stufe voll ist. Die wachsende Zahl an Wallets zeigt, dass hier eine der aktivsten Vorverkauf-Gemeinschaften steht, und jede gefüllte Stufe hebt den Einstiegspreis für alle, die später kommen.

Fazit

Die Krypto News zeigen ein Chainlink, das wächst, aber der LINK Kurs zeigt es nicht. Bei 8,32 Milliarden Dollar Bewertung fließt frisches Kapital in die Tiefe, ohne den Kurs zu bewegen. Frühe Halter des ersten PEPE-Coins waren einen einzigen Tag vor der Menge da, und dieser eine Tag machte den Unterschied. Der Pepeto-Vorverkauf steigt mit jeder gefüllten Stufe, und wer auf das Binance-Listing wartet, findet einen anderen Preis vor als die Wallets, die jetzt einsteigen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News heute?

Chainlink meldet neun Integrationen über fünf Chains, der LINK Kurs fällt auf 11,12 Dollar, und die Marktkapitalisierung gibt 2,54 Prozent auf 2,63 Billionen Dollar nach.

Warum fällt Pepeto gerade auf?

Im Vorverkauf kamen über 10,38 Millionen Dollar zusammen, mit funktionierenden Werkzeugen und SolidProof-Audit vor dem erwarteten Binance-Listing. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.