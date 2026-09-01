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Dow Jones News
01.09.2026 06:33 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. September

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. September 

=== 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global 
     August 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  50,9 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli 
     saisonbereinigt real 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:   -0,1% gg Vm 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August 
     PROGNOSE: 51,5 
     zuvor:   51,3 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  51,5 
     zuvor:    49,8 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  54,1 
     zuvor:    52,2 
  10:00 DE/Gerresheimer AG, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) August 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  52,8 
     zuvor:    51,9 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
  10:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     August 
     PROGNOSE:  51,5 
     1. Veröff.: 51,5 
     zuvor:    51,9 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli 
     Eurozone Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE: 6,3% 
     zuvor:   6,3% 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August 
     Eurozone 
     PROGNOSE:  +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:  +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:    0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:   +2,9% gg Vj 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen 
     von 5,5 Mrd EUR 
  14:00 DE/Continental AG, Capital Market Update zu neuer, regionaler 
     Reporting-Struktur ab Q3 2026 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     August 
     PROGNOSE:  53,5 
     1. Veröff.: 53,2 
     zuvor:    53,8 
*** 16:00 US/Bauausgaben Juli 
     PROGNOSE:  0,0% gg Vm 
     zuvor:   -0,1% gg Vm 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August 
     PROGNOSE:  55,3 Punkte 
     zuvor:   55,6 Punkte 
  16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts), Juli 
*** 16:30 US/EZB-Ratsmitglied Nagel (mit Bundesfinanzminister Klingbeil), 
     Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen Symposiums in Jackson Hole 
*** 18:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung an der ESMT 
     (18:45 Panel-Teilnahme) 
  22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 2Q 
 
    - US/Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister und 
     Notenbankgouverneure (seit 31.8.) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla/mgo

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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