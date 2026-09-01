DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. September
=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global August PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,9 *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 49,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 52,2 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 51,9 *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 10:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,5 1. Veröff.: 51,5 zuvor: 51,9 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,9% gg Vj 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 5,5 Mrd EUR 14:00 DE/Continental AG, Capital Market Update zu neuer, regionaler Reporting-Struktur ab Q3 2026 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,2 zuvor: 53,8 *** 16:00 US/Bauausgaben Juli PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 55,3 Punkte zuvor: 55,6 Punkte 16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts), Juli *** 16:30 US/EZB-Ratsmitglied Nagel (mit Bundesfinanzminister Klingbeil), Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen Symposiums in Jackson Hole *** 18:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung an der ESMT (18:45 Panel-Teilnahme) 22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 2Q - US/Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (seit 31.8.) ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News