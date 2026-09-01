Hamburg (ots) -Seit 2006 erzählt die NDR Reihe "Die Nordreportage" Geschichten aus dem echten Leben: authentisch, nahbar und typisch norddeutsch. Zum Jubiläum lädt der NDR zu einer Kinotour durch Norddeutschland ein und zeigt in zwei Jubiläumswochen ab 28. September besondere Klassiker und neue Reportagen im NDR Fernsehen und online.Andrea Lütke, stellv. NDR Intendantin: "Über 20 Jahre zeigt "Die Nordreportage" Geschichten, die nah am Leben sind und den Norden in seiner ganzen Vielfalt zeigen. Die Reihe begegnet den Menschen mit Respekt, Neugier und auf Augenhöhe - und macht sichtbar, was unsere Regionen bewegt und zusammenhält. Zum Jubiläum möchten wir mit unserem Publikum feiern, und uns bei den Protagonisten bedanken, die uns den Blick in ihren Alltag ermöglicht haben."Als am 9. Januar 2006 die erste Nordreportage um 18:15 Uhr im NDR Fernsehen läuft, steht schnell fest: Echte norddeutsche Typen, die Kamera und Publikum nah an sich und ihr Leben heranlassen, sind ein Erfolgsmodell. Seitdem geben die 30-minütigen Reportagen aus den NDR Landesfunkhäusern Einblick in den Alltag besonderer und doch ganz bodenständiger Menschen in Norddeutschland. Ob Handwerk, Landwirtschaft, Rettungsdienst oder Gastronomie: "Die Nordreportage" zeigt die Norddeutschen wie sie sind, vielfältig, direkt und authentisch, und feiert alle Menschen, die unsere Region mitgestalten.Seit 2006 läuft "Die Nordreportage" im NDR Fernsehen, seit mehreren Jahren auch in der ARD Mediathek und auf den YouTube-Kanälen "NDR Doku" und "NDR auf'm Land". Auf allen Ausspielwegen und über die Generationen hinweg erzielt das Format im NDR Vergleich Spitzenabrufzahlen bzw. sehr gute Quoten.Jetzt Tickets für "Die Nordreportage" Kinotour gewinnenZwischen dem 28. September und 2. Oktober lädt der NDR in vier norddeutschen Kinos - in Hamburg, Stralsund, Lüneburg und Husum - zum gemeinsamen Ansehen einer beliebten "Classic"-Nordreportage und einer noch unveröffentlichten Nordreportage ein. Dabei hat das Publikum Gelegenheit, mit Machern und Menschen aus den Nordreportagen ins Gespräch zu kommen und sie persönlich kennenzulernen.Alle, die dabei sein möchten können bis 13. September unter folgendem Link Tickets für die Veranstaltungen gewinnen: 20 Jahre "Nordreportage": Tickets für Kino-Tour gewinnen | ndr.de (https://www.ndr.de/fernsehen/programm/20-jahre-nordreportage-gewinnspiel,nordreportage-146.html)Classic-Highlights: Lange Nacht der Nordreportage im NDR Fernsehen und zum StreamenEine Auswahl der beliebtesten Nordreportagen der vergangenen 20 Jahre zeigt das NDR Fernsehen in der Woche ab 28. September immer Montag bis Donnerstag um 18.15 Uhr. In der Nacht zum 29. September folgt ab 1.00 Uhr "Die Lange Nacht 20 Jahre Nordreportage". Am 4. Oktober ist außerdem ab 20.15 Uhr die Best-of Nordreportage "Heiß, fettig und mit ganz viel Herz - Imbissgeschichten aus'm Norden" zu sehen.Ab dem 5. Oktober, zeigt das NDR Fernsehen die vier Neuproduktionen, die die Gäste der Kinotour bereits vor Ort sehen konnten, Montags bis Donnerstags ab 18.15 Uhr. Viele Klassiker und die neuen Folgen können auch in der ARD Mediathek gestreamt werden.Die Kinotour im Überblick:20 Jahre "Die Nordreportage" im Kino Center HusumMontag, 28. September 2026; 18:00 Uhr Einlass; 19:00 Uhr BeginnPremiere: Notruf auf Fehmarn - Die Retter von der Sonneninsel20 Jahre "Die Nordreportage" im "Ozeaneum Stralsund"Dienstag, 29. September 2026; 18:00 Uhr Einlass; 19:00 Uhr BeginnPremiere: 110 hautnah - Auf Streife mit "Strela 10" in Stralsund20 Jahre "Die Nordreportage" im "Filmpalast Lüneburg"Donnerstag, 1. Oktober 2026; 18:30 Uhr Einlass; 19:30 Uhr BeginnPremiere: Neues aus Rollys Trucker-Imbiss - Hausmannskost und Herzlichkeit20 Jahre "Die Nordreportage" in der "ASTOR Film Lounge HafenCity" in HamburgFreitag, 2. Oktober 2026; 18:00 Uhr Einlass; 19:00 Uhr BeginnPremiere: Kiezpolizei Davidwache - Dauereinsatz rund um die ReeperbahnMehr Infos zur Nordreportage: Die Nordreportage | ndr.de (https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_nordreportage)Pressevertreter, die sich für Berichterstattung für eine der Veranstaltungen akkreditieren möchten, können sich unter presse@ndr.de melden.In Kürze finden Sie einige der Classics im NDR Vorführraum.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6343177