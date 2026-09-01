ESSEN/HANNOVER (dpa-AFX) - Fast jeder Dritte in Deutschland besitzt einer Umfrage zufolge mittlerweile ein E-Bike. Besonders viele Besitzer von Fahrrädern mit Elektromotor gibt es im bundesweiten Vergleich in Niedersachsen, wie aus der Befragung des Umfrageinstituts Civey im Auftrag des Stromkonzerns Eon hervorgeht. Fast vier von zehn Bürgerinnen und Bürgern (39,4 Prozent) haben dort ein eigenes E-Bike und damit mehr als in jedem anderen Bundesland.

In Deutschland liegt die Quote der E-Bike-Besitzer demnach länderübergreifend bei 31,4 Prozent. Der bundesweite Anteil habe sich seit Beginn der Erhebung 2020 (15,2 Prozent) mehr als verdoppelt. Im Vergleich zum Vorjahr zeige sich ein Zuwachs um 3,4 Prozentpunkte.

Für die Erhebung befragte Civey online vom 8. bis 23. Juli bis zu 30.000 deutsche Bürger ab 18 Jahren sowie 2.500 Besitzerinnen und Besitzer von E-Bikes und Pedelecs. Die Ergebnisse sind Eon zufolge repräsentativ.

Immer mehr jüngere Menschen mit E-Bike



Besonders viele E-Fahrräder seien im vergangenen Jahr bei Menschen zwischen 18 und 29 Jahren hinzugekommen. Der Anteil erhöhte sich laut der Umfrage innerhalb eines Jahres von 19,4 auf 27,2 Prozent.

Gut vier von zehn Befragten (40,4 Prozent) nutzen ihre Elektroräder laut der Umfrage auch für Strecken, die sie andernfalls mit dem Auto gefahren wären.

Niedersachsen behauptet Spitzenplatz



Wie auch in den Vorjahren war die Quote an E-Bike-Besitzern in Niedersachsen bundesweit am höchsten. Dahinter folgten Nordrhein-Westfalen (34,1 Prozent), Bayern (33,7 Prozent) und Schleswig-Holstein (33,2 Prozent). Mit Abstand am unbeliebtesten sind E-Bikes in der Hauptstadt Berlin mit einer Quote von 15,1 Prozent./cab/DP/zb