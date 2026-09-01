DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WACHSTUM - Deutschland soll nach den Vorstellungen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bis 2030 dauerhaft auf ein Wirtschaftswachstum von mehr als 1 Prozent kommen. "Mein Ziel für 2030 ist klar: Deutschland wird dauerhaft wieder mehr als ein Prozent Wirtschaftswachstum generieren, und gehört zur wirtschaftlichen Spitzengruppe in Europa", schreibt Reiche in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Deutschland muss dafür nach Reiches Einschätzung vor allem auf Hochtechnologie und technologiebasierte Dienstleistungen setzen. Genannt werden unter anderem Robotik und industrielle Künstliche Intelligenz, Mikroelektronik und Quantentechnologie, Biotechnologie und klimafreundliche Technologien sowie Raumfahrt und neue Kerntechnologien. (Handelsblatt)

LNG - Experten sehen in der Abhängigkeit Deutschlands von US-Füssiggas-Importen eine Gefahr. "Die USA haben durch ihre LNG-Lieferungen nach Europa einen mächtigen Erpressungshebel", sagte Andreas Goldthau von der Uni Erfurt. Jacopo Pepe, Energieexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, warnte: "Eine Beschränkung von US-LNG-Lieferungen könnte einen Preisschock auslösen." Besonders angreifbar wird Deutschland wegen niedriger Speicherfüllstände: Gegen Ende des Winters könnte hoher zusätzlicher LNG-Bedarf entstehen. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 00:32 ET (04:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.