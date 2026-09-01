Bitcoin Kurs 2026, BTC scheitert bei 81.455 Dollar und eine Zahl vom Freitag verrät mehr

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Der Bitcoin Kurs kletterte am 28. August 2026 auf rund 81.455 Dollar, den höchsten Stand seit drei Monaten. Am selben Freitag verließen 201,9 Millionen Dollar die US-Spot-ETFs und beendeten eine Serie von neun Zuflusstagen. Ausgelöst hat den Rücksetzer eine einzige Rede. Fed-Chef Kevin Warsh erklärte in Jackson Hole, die Inflation liege weiter über dem Ziel und die Geldpolitik könne streng bleiben. Die Renditen stiegen, und BTC fiel um rund 3,2 Prozent auf 77.696 Dollar. Trotzdem steht Bitcoin rund 22 Prozent höher als vor einem Monat. Die Frage für September lautet, ob BTC die Zone zwischen 80.000 und 82.000 Dollar diesmal überwindet.

Bitcoin Kurs zwischen einer gebrochenen ETF-Serie und einer Widerstandszone, die hält

Die Woche begann mit deutlichem Kaufinteresse. Der Kurs durchbrach die Marke von 80.000 Dollar und erreichte ein Hoch bei etwa 81.455 Dollar, wie ZebPay am 31. August festhält. Damit setzte sich die Erholung aus dem Bereich um 62.000 Dollar fort, die zuvor mehr als 23 Prozent brachte. Neun Handelstage in Folge hatten den Fonds seit dem 17. August rund 3,04 Milliarden Dollar zugeführt.

Dann kam Jackson Hole. Am 28. August verzeichneten die US-Spot-ETFs auf Bitcoin laut Decrypt einen Nettoabfluss von 201,9 Millionen Dollar und beendeten damit ihre Serie. Die Ethereum-ETFs nahmen am selben Tag 102,1 Millionen Dollar auf und verlängerten ihre Serie auf zehn Tage. Die Nachfrage bleibt also real, konzentriert sich aber nicht mehr auf den größten Wert.

Technisch liegt der BTC Kurs klar über dem 14er- und dem 21er-Durchschnitt bei 72.411 und 70.427 Dollar, der RSI steht bei 68,91. Die erste Unterstützung liegt bei 72.240 Dollar, der erste Widerstand bei 81.200 Dollar. Doch selbst ein Ausbruch bewegt einen Wert dieser Größe nur in kleinen Schritten. Genau deshalb schauen manche Anleger auf Einstiege, bei denen ein einzelner Termin die Bewertung neu setzt.

Pepeto, ein Handelsplatz mit Werkzeugen und einem Listing in Aussicht

Der Bitcoin Kurs kann in den kommenden Monaten steigen, und die großen Häuser rechnen damit. Nur braucht jede Bewegung bei dieser Größe Zeit und sehr viel Kapital. Ethereum kann langfristig liefern, und die Prognosen für Bitcoin können richtig sein, doch keine der beiden Münzen bietet die Rechnung eines Einstiegs im Vorverkauf. Selbst eine Verdopplung von 78.231 auf 156.500 Dollar macht aus 1.000 Dollar nur 2.000 Dollar, und das kann den Rest des Jahres dauern. Deshalb verschieben Anleger Kapital dorthin, wo allein ein Listing leistet, wofür große Werte Jahre brauchen.

Ein früherer Binance-Experte hat Pepeto als Handelsplatz aufgebaut, der Meme Nachfrage mit Werkzeugen verbindet, die vom ersten Tag an laufen. Im Vorverkauf sind über 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen, während Angst die Charts bestimmte, und die letzte Stufe war früher ausverkauft als geplant. Die einsteigenden Adressen wissen, was ein bestätigtes Listing mit einem Token auf diesem Niveau macht. Die Cross-Chain-Brücke lässt Händler Token über Blockchains bewegen, ohne doppelte Gebühren zu zahlen, und der Risiko-Scanner markiert Verträge mit versteckten Fallen vor jedem Handel.

Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token, und die Halter warten auf das erwartete Binance-Listing. Der Vorverkauf ist abgesichert, weil SolidProof den vollständigen Code vor der Eröffnung geprüft und ohne Befund freigegeben hat. Ein Token kostet bei Pepeto derzeit 0,000000188 Dollar, und dieser Einstieg verschwindet mit dem Start des Listings.

Die Runden füllen sich, während Sie lesen, und jede volle Runde hebt den Preis für die nächsten Käufer. Beim BTC Kurs kann es Monate dauern, bis sich eine Prognose bestätigt. Bei Pepeto ist das Listing der eine Termin, der die Bewertung liefert, und die Adressen, die bereits drin sind, halten den Vorverkaufspreis, aus dem sich am Listing-Tag alles ableitet. Die Runden füllen sich weiter, und jede abgeschlossene Runde nimmt den günstigsten Einstieg vom Tisch.

Fazit

Der Bitcoin Kurs entscheidet sich in den kommenden Wochen an der Zone zwischen 80.000 und 82.000 Dollar. Jede Bitcoin Prognose stößt dabei an dieselbe Grenze, denn ein Ausbruch bringt bei dieser Marktgröße nur eine begrenzte Bewegung. Der Vorverkaufspreis von Pepeto ist der Einstieg, aus dem nach einem Listing die Renditen entstehen können, über die alle sprechen. Die Stufen schließen schneller als jede frühere Runde, und das Tempo der Zuflüsse zeigt, was die bereits eingestiegenen Adressen erwarten. Wer vor dem Ende dieser Runde einsteigt, steht am Tag des erwarteten Binance-Listings auf der Seite, die bereits dabei ist. Der Vorverkauf füllt sich weiter, und dieses Fenster schließt sich mit der letzten Runde.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet der ETF-Abfluss vom 28. August für BTC?

Er ist ein Warnsignal, kein Trendbruch. Solange 74.800 Dollar halten, bleibt die Struktur intakt.

Wie unterscheidet sich Pepeto von einem Bitcoin Investment?

Durch den Termin, der die Bewertung setzt. Der Vorverkauf auf der offiziellen Pepeto-Website läuft vor dem erwarteten Binance-Listing und zielt auf Vielfache, die Bitcoin bei dieser Größe nicht liefern kann.