David Ogg zum Vice Chairman und Brian Andreyko zum CEO ernannt

MEX Exchange, die elektronische Handelsplattform der MultiBank Group für institutionelle Anleger, hat zwei wichtige Personalentscheidungen in der Führungsspitze bekannt gegeben: David Ogg wurde zum Vice Chairman und Brian Andreyko zum Chief Executive Officer (CEO) befördert. Mit den Personalien stärkt das Unternehmen seine Führungsspitze und treibt zugleich die Weiterentwicklung seiner elektronischen Handelsplattform für institutionelle Anleger voran.

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MEX Exchange part of MultiBank Group Announces Senior Leadership Appointments with David Ogg appointed Vice Chairman and Brian Andreyko named CEO.

David Ogg verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung im Devisenhandel und in der Handelstechnologie und gilt in der institutionellen Devisenbranche weithin als "Vater des ECN". Im Jahr 1999 gründete er mit HotspotFX das erste Electronic Communication Network (ECN) für den institutionellen Devisenhandel. Später folgten LavaFX und Ogg Trading. Im Verlauf seiner Karriere bekleidete er zudem Führungspositionen bei Credit Suisse, Lehman Brothers, HSBC und Dresdner Kleinwort Benson und arbeitete mit Bloomberg und Citibank an Lösungen für den institutionellen Devisenhandel. Er wurde in die Profit Loss Hall of Fame aufgenommen.

Seine Ernennung kommentiert David Ogg, Vice Chairman bei MEX Exchange, wie folgt: "Der institutionelle Devisenhandel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt. Dennoch besteht weiterhin großes Innovationspotenzial bei der Bereitstellung, Zusammenführung und Ausführung von Liquidität. Bei MEX Exchange verbinden wir umfassende Marktkenntnis mit modernster Technologie. Unser Ziel ist ein institutioneller Handelsplatz, der den sich wandelnden Anforderungen der Marktteilnehmer weltweit gerecht wird. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle als Vice Chairman die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitzugestalten."

Brian Andreyko verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanztechnologie und institutionelle Märkte. Beim Aufbau, der Skalierung und der Führung elektronischer Handelsunternehmen kann er auf beachtliche Erfolge verweisen. Zuvor war er Chief Operating Officer und Chief of Staff bei Currenex sowie Executive Vice President und Head of EBS bei ICAP. Darüber hinaus war er CEO von MakoFX/Liquidity Pool und Chief Business Officer bei TradAir. Beide Unternehmen wurden später übernommen.

Brian Andreyko, CEO bei MEX Exchange, erklärt: "MEX Exchange bietet sich eine klare Chance, sich mit einem eigenständigen Angebot im institutionellen Handel zu positionieren. Als CEO ist es meine vorrangige Aufgabe, unsere Technologie und Marktkompetenz in eine skalierbare Plattform zu überführen, die Geschwindigkeit, Effizienz und eine erstklassige Ausführungsqualität bietet und Marktteilnehmer aus Schwellen- und internationalen Märkten zusammenbringt. Ich freue mich darauf, eng mit David und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einzuleiten."

Die Ernennungen sind Teil der kontinuierlichen Investitionen von MEX Exchange in seine Führungsspitze und seine institutionellen Kompetenzen. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Ziel, seine Präsenz an den globalen elektronischen Handelsmärkten auszubauen.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über zwei Million Kunden in hundert Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Asset-Management-Lösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 18 der angesehensten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 1000:1 für eine breite Palette von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 Auszeichnungen der Finanzindustrie für ihre Handelskompetenz und regulatorische Compliance erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group unter www.multibankgroup.com.

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