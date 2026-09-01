The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.09.2026
ISIN Name
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA09B/24
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2197
EU000A4EFXXX EU 25-04.09.26
XS2623668XXX CATERP.F.SV. 23/26 MTN
XS2393539XXX OP YRITYSPA. 21/26 MTN
DE000NLB3XXX NORDLB 20/26
PTFIDBOM0XXX FIDELIDADE 21/31 FLR
US92857WBXXX VODAFONE GRP 21/81 FLR
XS2049707XXX BK NOVA SCOT 19/26 MTN
FR0013444XXX ORANGE 19/26 MTN
FR0013444XXX BNP PARIBAS 19/26 MTN
DE000DK0HXXX DEKA USD FESTZINS 16/26
XS0969309XXX B.A.T. INTL FIN.13/26 MTN
DE000SLB4XXX LDSBK.SAAR OPF A409
EU000A1GVXXX EU EUROP. UNION 11/26 MTN
XS0822509XXX COMMONW.BK AUSTR.12/26MTN
CH0331455XXX BASEL-STADT,KT. 16-26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.09.2026
ISIN Name
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA09B/24
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2197
EU000A4EFXXX EU 25-04.09.26
XS2623668XXX CATERP.F.SV. 23/26 MTN
XS2393539XXX OP YRITYSPA. 21/26 MTN
DE000NLB3XXX NORDLB 20/26
PTFIDBOM0XXX FIDELIDADE 21/31 FLR
US92857WBXXX VODAFONE GRP 21/81 FLR
XS2049707XXX BK NOVA SCOT 19/26 MTN
FR0013444XXX ORANGE 19/26 MTN
FR0013444XXX BNP PARIBAS 19/26 MTN
DE000DK0HXXX DEKA USD FESTZINS 16/26
XS0969309XXX B.A.T. INTL FIN.13/26 MTN
DE000SLB4XXX LDSBK.SAAR OPF A409
EU000A1GVXXX EU EUROP. UNION 11/26 MTN
XS0822509XXX COMMONW.BK AUSTR.12/26MTN
CH0331455XXX BASEL-STADT,KT. 16-26
© 2026 Xetra Newsboard