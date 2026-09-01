Bei Rheinmetall wird die Lage im Chart zunehmend unangenehm. Gestern verlor die Aktie weitere -3,79% und rutschte bis in den Bereich um 1.110 €. Damit ist auch eine wichtige Zone im Volumenprofil erstmal wieder verloren gegangen. Während der Kurs weiter nachgibt, bleiben die Analysten allerdings erstaunlich optimistisch. Analysten sehen weiterhin deutlich höhere Kurse Der starke Rückgang der vergangenen Monate hat an den Einschätzungen vieler Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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