Kupfer steht vor einer ungewöhnlichen Ausgangslage: Die Preise notieren nahe historischer Höchststände, während gleichzeitig die Nachfrage weiter steigt. Besonders der weltweite KI-Boom entwickelt sich dabei zu einem überraschend wichtigen Treiber. Denn hinter jeder neuen Rechenzentrale steckt nicht nur enorme Rechenleistung, sondern auch jede Menge Metall. KI macht Kupfer zum Engpass Der Ausbau von KI- und Cloud-Infrastruktur ist ausgesprochen materialintensiv. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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