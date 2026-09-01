Bei der Siemens-Energy-Aktie mehren sich die charttechnischen Warnsignale. Auf dem Tageschart zeichnet sich zunehmend eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab, während der Kurs allein gestern um -5% nachgab. Damit rückt nun die Frage in den Fokus, ob sich die mögliche Topformation bestätigt und eine größere Korrektur bevorsteht. Chartanalyse zu Siemens Energy Der Siemens-Energy-Kurs gerät erneut unter Druck und gab gestern um weitere -5% nach. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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