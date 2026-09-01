Mitteilung der ID Finance Investments, S.L.: ID Finance sichert sich Kreditfazilität in Höhe von 21 Mio. Euro über den deutschen Asset Manager nordIX AG Die Finanzierung unterstützt die Vergabe neuer Kredite und das weitere Wachstum des digitalen Kreditgeschäfts von ID Finance in Spanien. ID Finance, führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, hat mit nordIX, einem spezialisierten deutschen Asset Manager, eine Finanzierung in Höhe von 21 Millionen Euro abgeschlossen, um das anhaltende Wachstum seines Verbraucherkreditgeschäfts in Spanien zu unterstützen. Die Finanzierungsvereinbarung wird es ID Finance ermöglichen, neue Verbraucherkredite zu finanzieren und sein Kreditportfolio auf dem spanischen Markt weiter auszubauen. Mit mehr als 3,7 Millionen registrierten Nutzern hat sich das Unternehmen dort als führender Anbieter alternativer Kredite etabliert. Die neue Finanzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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