WIESBADEN (ots) -Frauen machen in den Parlamenten in Deutschland etwa ein Drittel der Abgeordneten aus. In den Parlamenten der Bundesländer stellten Frauen zum Stichtag 1. September 2026 im Schnitt 33,4 % der Abgeordneten, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Damit stieg der Anteil im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2 Prozentpunkte. Hier wirkte sich die Wahl in Baden-Württemberg im März 2026 aus, wo im Landtag nun anteilig mehr Frauen vertreten sind als zuvor. Dagegen ging in Rheinland-Pfalz der Frauenanteil im Landtag nach der Wahl im März 2026 leicht zurück. Längerfristig hat sich in Bezug auf die Repräsentanz von Frauen in Länderparlamenten wenig verändert: Im Jahr 2008, als die Ergebnisse erstmals im Gleichstellungsatlas des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) veröffentlicht wurden, lag ihr Anteil etwa einen Prozentpunkt niedriger bei 32,3 %.Deutliche Unterschiede zwischen den BundesländernIm Vergleich der Länderparlamente zeigen sich deutliche Unterschiede. Am niedrigsten ist der Frauenanteil im Bayerischen Landtag mit 24,6 %, gefolgt von Sachsen mit 27,5 % und Sachsen-Anhalt mit 27,8 %. Einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis am nächsten war Hamburg mit einem Frauenanteil von 48,8 %. Darauf folgten Bremen mit 42,5 % sowie Schleswig-Holstein und Berlin mit jeweils 37,7 %.Frauenanteil auf kommunaler Ebene trotz Anstiegs am niedrigstenFrauen sind aktuell in den Länderparlamenten im Schnitt etwas stärker vertreten als im Bundestag, wo ihr Anteil 32,4 % betrug. Das sind 2,4 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Bundestagswahl. Am geringsten ist der Frauenanteil auf kommunaler Ebene: In den Kreistagen der Landkreise sowie in den Stadträten der Stadtkreise und der kreisfreien Städte lag er im Durchschnitt bei 30,7 %. Das war nicht nur ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte, auch längerfristig ist der Frauenanteil in den Parlamenten auf kommunaler Ebene gestiegen: 2008 waren noch 25,6 % der Abgeordneten in kommunalen Vertretungen weiblich.Methodische Hinweise:Der Frauenanteil in Parlamenten in Deutschland bezieht sich auf die bei der jeweiligen letzten Wahl gewählten Vertreterinnen; Nachrückende wurden nicht berücksichtigt.Weitere Informationen:Einen Überblick über die Vertretung von Frauen in Entscheidungsfunktionen in Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie zu Stand und Entwicklung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland bieten unsere Gleichstellungsindikatoren.Differenzierte regionale Vergleiche bietet der Digitale Gleichstellungsatlas des Bundesministeriums für Bildung, Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ), der in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt erstellt wird.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Bevölkerungsstatistische Auswertungen und Analysen aus dem MikrozensusTelefon: +49 611 75 2262www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6343226