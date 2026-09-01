Rheda-Wiedenbrück (ots) -Ein pochendes Ohr, ein weinendes Kind: Die Mittelohrentzündung gehört zum Alltag vieler Familien mit kleinen Kindern. Wird sie nicht rechtzeitig behandelt, kann sich die Entzündung auf das Innenohr ausbreiten und dort das Gleichgewichtsorgan beeinträchtigen. Eine sogenannte Labyrinthitis mit Schwindelgefühlen kann die Folge sein. Eltern sollten daher frühzeitig auf Warnzeichen achten. Otofren (Pflüger) unterstützt bereits bei den ersten Anzeichen einer Mittelohrentzündung die Abheilung der entzündeten Schleimhäute.Eine Mittelohrentzündung (Otitis media) entsteht meist infolge eines grippalen Infektes, wenn Erreger über die Ohrtrompete vom Rachenraum ins Mittelohr aufsteigen. In den meisten Fällen heilt die Entzündung innerhalb weniger Tage ab. Bleibt sie jedoch unbehandelt oder breitet sich weiter aus, kann sie auf das Innenohr übergreifen. Dort sitzt das Gleichgewichtsorgan, das bei einer Innenohrentzündung (Labyrinthitis) in Mitleidenschaft gezogen wird. Betroffene Kinder klagen dann über Schwindel, Unsicherheit beim Laufen oder plötzliches Taumeln.Schwindel bei Kindern häufiger als angenommenEine US-amerikanische Bevölkerungsstudie zeigt, dass rund 5,3 Prozent aller Kinder zwischen drei und 17 Jahren unter Schwindel- oder Gleichgewichtsproblemen leiden. Umgerechnet sind das etwa 3,3 Millionen Kinder in den USA. Die Studie identifizierte Entwicklungsverzögerungen als einen Faktor, der gehäuft mit diesen Beschwerden einhergeht. Dennoch suchten nur 36 Prozent deswegen ärztlichen Rat auf. Je früher Eltern reagieren, desto besser lassen sich Folgebeschwerden vermeiden.Eine der häufigsten Ursachen für Gleichgewichtsprobleme und Schwindel bei Kindern sind eine akute Mittelohrentzündung und ein Paukenerguss. In Deutschland sind über 61 Prozent der Kinder in ihren ersten sechs Lebensjahren mindestens einmal von einer Mittelohrentzündung betroffen."Bei einer Otitis media sind für mich das Patientenalter, Grunderkrankungen und die Ausprägung der Symptome entscheidend für die Therapieentscheidung", erklärte Dr. Gabriella Gál, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, in der Fachzeitschrift Monatsschrift Kinderheilkunde. Haben Kinder keine Risikofaktoren, soll laut ärztlicher Leitlinie zunächst abgewartet werden. Eine Kontrolle findet nach zwei bis drei Tagen statt. Begleitend sollte eine symptomatische Behandlung mit abschwellenden Nasensprays, Schmerzmitteln und homöopathischen Arzneimitteln angesetzt werden.Tipps: Worauf Eltern bei einer Mittelohrentzündung achten solltenUm das Risiko einer Ausbreitung der Entzündung zu verringern, sollten Sie:- Bei Ohrenschmerzen zeitnah den Kinderarzt aufsuchen.- Den Krankheitsverlauf kurz dokumentieren. Die Dauer der Schmerzen oder auffälliges Verhalten kann die Einschätzung des Kinderarztes verbessern.- Auf Anzeichen von Gleichgewichtsstörungen wie Taumeln oder Unsicherheit achten.- Das Kind langsam aufstehen lassen, um Schwindelgefühle zu vermeiden.- Bei Anzeichen von Schwindel Treppen und erhöhte Flächen nur in Begleitung eines Erwachsenen betreten lassen.Frühzeitige Unterstützung mit OtofrenEltern, die bei ersten Anzeichen von Ohrenschmerzen frühzeitig handeln, können aktiv zum Wohlbefinden ihres Kindes beitragen. Otofren ist ein homöopathisches Komplexmittel, das bereits bei den ersten Anzeichen einer Mittelohrentzündung eingesetzt werden kann. Die acht sorgfältig aufeinander abgestimmten Wirkstoffe haben sich bei akuten und chronischen Mittelohrentzündungen vielfach bewährt. Otofren hemmt die Entzündung, unterstützt die Schmerzlinderung und fördert die Abheilung. Die geschmacksneutralen Tabletten sind ohne Alkohol, gelten als nebenwirkungsfrei und können bereits ab dem ersten Lebenstag angewendet werden. Es kann auch ergänzend zu anderen Therapien wie Schmerzmitteln oder Nasensprays eingesetzt werden. Über 90 Prozent der Ärzte bewerteten Otofren in einer nicht-interventionellen Studie als (sehr) gut wirksam.Pflüger - Qualität made in GermanyDas Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 13 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger im Globulispender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt rund 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.Otofren, 100 Tabletten, PZN 00201388, UVP 15,70 EURWeiterführende Informationen auf www.pflueger.de/sortiment/otofren.Pressekontakt:Homöopathisches LaboratoriumAlexander Pflüger GmbH & Co. KGJana HollenbeckPR und ÖffentlichkeitsarbeitRöntgenstraße 433378 Rheda-WiedenbrückTel.: +49 5242-9472-149Fax: +49 5242-9472-3149E-Mail: j.hollenbeck@pflueger.deOriginal-Content von: Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153568/6343220