Nach dem Erfolg der Kampagnen für Herbst/Winter 2025 und Frühjahr/Sommer 2026 setzt KARL LAGERFELD die Zusammenarbeit mit der internationalen Unternehmerin, Medienpersönlichkeit und Kulturikone Paris Hilton fort.

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KARL LAGERFELD Paris Hilton ©Matt Easton

Als Gesicht des Hauses für die Kollektionen Herbst/Winter 2026 und Frühjahr/Sommer 2027 kehrt Paris Hilton für das nächste Kapitel von From Paris With Love zurück und bringt weiterhin ihr charakteristisches Selbstbewusstsein, ihren Witz und ihre Individualität ein. Die Herbst/Winter-Kampagne 2026, erstmals von Matt Easton fotografiert, verleiht der Geschichte eine neue Dimension und bleibt zugleich den etablierten Codes des Hauses treu.

Im Mittelpunkt der Herbst/Winter-2026-Geschichte stehen zwei Meister der Selbstneu-Erfindung. Sein Debüt gibt NOT-KARL, ein charismatischer digitaler Charakter und neues Mitglied der Markenwelt. An der Seite von Paris Hilton verleiht er dem Storytelling eine neue Dimension. Vor dem Hintergrund einer Reihe von Retro-Fernsehern mit mehreren Bildschirmen tritt er während der gesamten Kampagne gemeinsam mit Paris in Erscheinung und bringt Kontrast, Humor und spielerische Respektlosigkeit in die Geschichte ein erster Schritt in NOT-KARLs umfassenderem Narrativ, das über diese Saison hinausgeht.

"Paris hat unseren Kampagnen in den letzten beiden Saisons Energie, Authentizität und ein starkes Gefühl von Individualität verliehen", sagt Pier Paolo Righi, CEO von Karl Lagerfeld. "Diese Zusammenarbeit fortzusetzen und gleichzeitig NOT-KARL einzuführen, ist besonders bedeutsam. Als neues Mitglied der Markenwelt bringt er Witz und Unkonventionalität mit, schafft einen unerwarteten Dialog mit Paris und eröffnet uns neue, innovative Möglichkeiten, mit Format, Erzählweise und Perspektive zu spielen, während wir gleichzeitig Karls Sichtweise treu bleiben."

Gemeinsam bilden Paris Hilton und NOT-KARL ein unerwartetes Duo vor der Kamera. Ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten sorgen während der gesamten Kampagne für eine spielerische Dynamik und verleihen dem Storytelling eine neue Energie. Zugleich unterstreicht ihr Zusammenspiel die zentralen Themen der Kampagne: Individualität und die Neuerfindung des Selbst.

"Diese Zusammenarbeit fortzusetzen, ist etwas ganz Besonderes", sagt Paris Hilton. "Jede Kampagne war ein einzigartiger Moment, und ich liebe es, dass wir immer wieder neue Wege finden, unsere Welten zusammenzubringen. NOT-KARL am Set zu haben, hat dieses Shooting so ikonisch und einfach unerwartet gemacht es hat eine magische Energie mitgebracht. Ich bin gespannt, was als Nächstes kommt!"

In dieser Saison wird Paris von Kit Butler als Gesicht der Herrenmode begleitet. Mit seiner zurückhaltenden Selbstsicherheit und seinem starken Modeprofil bildet er ein zeitgemäßes Gegenstück zu Paris. Ihre langjährige Freundschaft sorgt für eine mühelose Chemie vor der Kamera.

Außerdem gibt es zwei besondere Gastauftritte, auf die man achten sollte, die der Geschichte eine zusätzliche, verspielte Note verleihen.

Die Herbst/Winter-Kollektion 2026 vereint präzise Schneiderkunst, edle Oberbekleidung und die grafische Schlichtheit, die das Haus auszeichnet. Die überwiegend monochrome Farbpalette schafft ein Gleichgewicht zwischen markanten Silhouetten und raffinierten Details vom langen weißen Hemd, das von der Smoking-Mode inspiriert ist, bis hin zur K/Autograph-Taschenkollektion, einem der prägenden Accessoires der Saison.

Die Herbst/Winter-Kampagne 2026 startet ab dem 1. September 2026 weltweit auf digitalen, sozialen, Print- und Außenwerbeplattformen und vereint die Kollektionen von KARL LAGERFELD, KARL LAGERFELD JEANS und KARL LAGERFELD PARIS unter einem gemeinsamen kreativen Narrativ.

Die Kampagne wird während der Pariser Modewoche mit einer vom Modehaus veranstalteten Sonderveranstaltung gefeiert. Weitere Details werden Anfang September bekannt gegeben.

ÜBER KARL LAGERFELD

Das Haus KARL LAGERFELD teilt die ikonische Vision und Designästhetik seines Gründers Karl Lagerfeld, verbunden mit einem zeitgemäßen, zukunftsorientierten Geist. Die Marke würdigt sein gewaltiges Vermächtnis und lässt seine Leidenschaft, Intuition und unerschöpfliche Kreativität in den Kern ihrer DNA einfließen.

Das Markenportfolio umfasst von Paris inspirierte Klassiker mit rockig-schicker Ausstrahlung und reicht von Konfektionsmode für Damen, Herren und Kinder bis hin zu KARL LAGERFELD JEANS, Taschen, Kleinlederwaren, Schuhen, Düften und Brillen. Zu den weiteren Kategorien gehören die Möbelkollektion KARL LAGERFELD MAISON sowie internationale Gastronomieprojekte. Die kreative Vision des Hauses wird von Kreativdirektor Hun Kim geleitet; weitere Mitglieder der KARL-Familie sind unter anderem Markenbotschafter Sebastien Jondeau und Impact-Botschafterin Amber Valletta.

KARL LAGERFELD erreicht seine Kunden in mehr als 200 Geschäften weltweit darunter Premium-Großhandels- und Franchisepartner mit Schlüsselstandorten in Paris, London, München, Dubai und Shanghai. Die Marke verfügt über eine starke digitale Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Asien sowie über ihr Flaggschiff KARL.COM.

2019 trat KARL LAGERFELD dem "Fashion Pact" bei, einer globalen Nachhaltigkeitsinitiative, die darauf abzielt, die Modebranche durch Ziele in drei Bereichen zu verändern: Klimaschutz, Artenvielfalt und Meeresschutz.

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