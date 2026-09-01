BÖRSE AKTUELL: Öl schürt Unsicherheit an den Märkten | Wall Street und Gold unter Druck (01.09.2026)

Die Lage an der Börse aktuell wird stark von zunehmenden geopolitischen Spannungen geprägt. Aktien, Staatsanleihen und Edelmetalle verzeichnen Verluste, während die Ölpreise kräftig ansteigen. Dies schürt Sorgen vor erneutem Inflationsdruck und einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. Der S&P 500 hat seine Gewinne aus dem August komplett eingebüßt, und die US-Index-Futures notieren heute erneut etwa 0,1 - bis 0,2 - im Minus.

Wichtige Konjunkturdaten im Blickpunkt

Anleger richten ihren Fokus heute auf die vorläufigen Verbraucherpreisdaten (CPI) für August aus der Eurozone sowie die finalen Einkaufsmanagerindizes (PMI) europäischer Volkswirtschaften. Von besonderem Interesse für die Börse aktuell sind jedoch der US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und der JOLTS-Bericht zu den offenen Stellen (beide um 16:00 Uhr MEZ).

Geopolitik: Eskalation im Nahen Osten treibt den Ölpreis

Die USA und der Iran haben erstmals seit rund einem Monat wieder gegenseitige Angriffe durchgeführt. US-Streitkräfte trafen Ziele auf einer Insel nahe der Straße von Hormus, woraufhin der Iran mit Schlägen gegen die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien antwortete.

Diese Eskalation schob den Preis für US-Rohöl über die Marke von 90 US-Dollar pro Barrel. Auch die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit Januar 2025. Durch die anhaltenden Feindseligkeiten sinkt die Hoffnung auf eine Stabilisierung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus. Am Geldmarkt wird aufgrund der höheren Energiepreise bereits eine Wahrscheinlichkeit von 57 - für eine Zinserhöhung noch in diesem Monat eingepreist.

Krypto-Markt zeigt sich widerstandsfähig

Trotz eines stärkeren US-Dollars und steigender Anleiherenditen entwickeln sich Kryptowährungen im Vergleich zu den Aktienindizes überdurchschnittlich gut und verzeichnen leichte Gewinne. Ethereum hält sich nahe der Marke von 2.450 US-Dollar, während Bitcoin stabil bei rund 78.000 US-Dollar notiert. Die Erholung von rund 25 - bleibt damit vorerst intakt, da frische Nachfrage Gewinnmitnahmen absorbiert....

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