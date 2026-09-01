Tegernsee (ots) -Beim 23. Internationalen Bergfilm-Festival Tegernsee (14. bis 18. Oktober 2026) sind an fünf Tagen 88 Produktionen zu sehen, im Fokus stehen faszinierende Bergerlebnisse und mutige Abenteurer. Das Programm ist ab Ende August erhältlich, der Kartenvorverkauf startet am 11. September."Six Days to the Edge" von Regisseur Valentin Rapp aus Rosenheim sowie der Kurzfilm "Forever Young" des Schlierseers Moritz Attenberger machen beim Eröffnungsabend des Internationalen Bergfilm-Festivals Tegernsee 2026 den Auftakt. Festivalleiter Tom Dauer hat diese Filme bewusst an den Anfang gestellt: "Beide stehen prototypisch für das, was in meinen Augen Motivation ist, Bergfilme zu machen: Zwei Filmemacher brechen auf, um sich eine Welt voller Abenteuer zu erschließen." Während Rapp eine Crew begleitet, die eine Highline über den Salto Ángel spannt, ein 800 Meter hoher Wasserfall am Tafelberg Auyan in der venezolanischen Gran Sabana, dokumentiert Attenberger den Roadtrip von vier Freunden durch das bolivianische Altiplano. Dauer: "Es ist etwas Besonderes, die Welt mit den Augen zweier Lokalmatadore sehen zu können."Dass Filmemacher nicht nur kreative und logistische Herausforderungen lösen, sondern sich auch mit politischen Gegebenheiten auseinandersetzen müssen, wird in beiden Filmen deutlich. In Venezuela zeichnet sich zum Zeitpunkt der Dreharbeiten bereits ab, dass die US-amerikanische Regierung eine Militäroperation plant; in Bolivien protestiert die mehrheitlich indigene Bevölkerung gegen ihre durch Armut, Arbeitslosigkeit und Ausbeutung geprägte Lebenssituation.Als Gäste am Eröffnungsabend werden neben Rapp und Attenberger auch Lukas Irmler, Antonia Rüede-Passul (beides Slackliner), Stefan Glowacz, Philipp Hans (beides Profi-Kletterer) sowie Simon Messner (Jury-Mitglied) erwartet. Auf weitere große Namen der Berg(film)szene dürfen sich die Zuschauer auch an den folgenden Tagen freuen: So hat etwa Basanta Thapa, langjähriger Leiter des Kathmandu International Mountain Film Festivals, sein Kommen für den Nepal-Abend (Freitag, 16.10., 19.30 Uhr) angekündigt. Jürgen Eichinger, vielfach ausgezeichneter Naturfilmer, wird am Freitag, 16.10., 19.30 Uhr in der Sporthalle auf der Bühne stehen. Am Samstag, 17.10., sitzen Robert Jasper (Profi-Bergsteiger) und Gerhard Baur (Bergfilm-Legende) beim Bergauf-Bergab-Nachmittag gemeinsam auf dem Podium (ab 17 Uhr). David Göttler, einer der besten Höhenbergsteiger der Welt, wird am Sonntag, 18.10., 19 Uhr live zu erleben sein und seinen viel beachteten Film "Nanga Parbat - Echoes of Sisyphus" zeigen - eines der vielen Highlights des diesjährigen Festivals.Wie in jedem Jahr bieten der Bayern2- sowie der DAV-Abend spannende Podien. Heuer wirft der Bayern2-Abend mit dem Thema "Frauen, die ihr Ding machen" einen weiblichen Blick in die Berge. Zur Veranstaltung kommen die Bergsteigerin Noemi Kreuz und die Berchtesgadener Alpinistin Ines Papert. Moderiert wird der Abend von Antonia Schlosser, Host des BR-Podcasts "Bergfreundinnen", die 2026 ein Frauenteam bei einer Alpenüberquerung begleitete. Der DAV-Abend proklamiert "Skitouren sind lebensgefährlich" und beschäftigt sich mit Lawinen und Risiken. Allein im Winter 2025/26 ließen 151 Menschen durch Lawinen ihr Leben. Das Expertengespräch beleuchtet, welches Werkzeug bei Planung und Umsetzung einer Tourenidee wirklich hilft. Und diskutiert, ob uns die große Palette verfügbarer Hilfsmittel nicht oftmals in falscher Sicherheit wiegt.88 Filme laufen 2026 im Wettbewerb. Zu sehen sind sie in verschiedenen Sälen und im Kinozelt im Kurgarten der Stadt Tegernsee. Während sich im Medius-Center der Schwerpunkt "Action" etabliert hat, darf man im Schalthaus mit ausgefallenen, manchmal auch sperrigen Filmen rechnen. In der Sporthalle, dem größten Tegernseer "Bergfilmkino", werden große Namen genannt. Täglich auf einen anderen attraktiven Programmschwerpunkt kann man sich im festlichen Barocksaal des Gymnasiums freuen - sei es im Rahmen der offiziellen Eröffnung am Mittwoch, 14. Oktober, oder an den Themen-Abenden bis hin zur Schlussfeier.Wie immer wird sich die fünfköpfige Jury intensiv mit den Filmen auseinandersetzen und die besten prämieren. Wer unmittelbar dabei sein und mitfeiern möchte, hat am Samstagabend bei der Preisverleihung im Barocksaal die Gelegenheit dazu: Dort treffen die Gäste auf die ausgezeichneten Filmemacher und Filmemacherinnen - persönlich oder zugeschaltet per Videobotschaft - und können Ausschnitte aller ausgezeichneten Filme sehen. Und am Sonntag, 18. Oktober, gibt es im Kinozelt im Kurgarten und bei großer Nachfrage zusätzlich im Medius die einmalige Gelegenheit, die besten Filme noch einmal im Rahmen der Matinee in voller Länge zu schauen.Neu für alle Liebhaber alpiner Literatur - und solche, die es werden wollen - ist beim Bergfilm-Festival Tegernsee heuer übrigens der Bücherstand des Allgäuer Bibliothekars Axel Straßer. Er kommt mit seinem großen Fundus an historischen und aktuellen Bergbüchern am Freitag 16.10., 14-19 Uhr, sowie Samstag, 17.10., 10-17 Uhr, ins Festivalbüro (Rathausplatz 1) nach Tegernsee. Schmökern und die heimischen Bestände erweitern ist ausdrücklich erwünscht.Bitte beachten: Es gibt keine Tages- oder Abendkassen an den Vorführsälen! Tickets können aber bis unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn online gekauft werden - auf www.bergfilm-tegernsee.de und über München-Ticket. Ebenso ist der Kauf an den VVK-Stellen von München-Ticket möglich. An den Veranstaltungstagen auch in der Tourist-Information Tegernsee (geöffnet von 9 Uhr bis 20 Uhr).Das Programm gibt es ab Ende August, es ist dann auch nachzulesen unter www.bergfilm-tegernsee.de. Der Kartenvorverkauf startet am 11. September.Info: Sonderbüro Bergfilm-Festival Tegernsee, Tel. +49(0)8022-1801 - 36; bergfilm@tegernsee.de. Kartenvorverkauf (Vorverkauf startet am 11. September) und Programm in der Tourist-Information Tegernsee, 08022/92738-0; tegernsee@tegernsee.com; im Internet: www.bergfilm-tegernsee.de oder in allen Vorverkaufsstellen über www.muenchenticket.de. Im Programmheft und im Internet sind alle Filme sowie das Rahmenprogramm detailliert beschrieben.******************************************************************************************************Pressekontakt:Claudia Mach08022 9273867presseservice@tegernsee.comOriginal-Content von: Tegernseer Tal Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128141/40000141