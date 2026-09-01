Höhere Renditen von Staatsanleihen und steigende Energiepreise sorgen nach dem Rekordhoch im DAX am vergangenen Freitag, aber auch an anderen Börsenplätzen in dieser Woche für leichte Katerstimmung.

Unterstützung liefern weiterhin Halbleiter-Aktien wie Nvidia und Micron, die nach ihren Korrekturen derzeit eine Renaissance bei den Investoren erleben. Auch wenn Anleger insgesamt vorsichtiger werden, die Stimmung an der Börse bleibt gut. Die leichten Verluste können deshalb als gesunde Zwischenkorrektur eingeordnet werden. In Asien bleibt der Handel ebenfalls maßgeblich von den Technologiesektoren bestimmt, zusätzlich stützen etwas besser als erwartete Konjunkturdaten aus Japan.

Im DAX dürfte sich das Abtasten der Kursregion oberhalb von 26 000 Punkten heute fortsetzen. Bisher kann von Verkaufsdruck aber keine Rede sein. Es zeigen sich immer wieder interessierte, aber selektiv vorgehende Investoren bei Einzelwerten wie bei den Aktien von Merck, Symrise und Infineon. Auch RWE und Rheinmetall stehen heute vorbörslich auf der Kaufliste der Investoren. Im Laufe des Tages steht eine Vielzahl an Konjunktur- und Preisdaten auf der Agenda. Das Hauptinteresse dürfte sich dabei auf die Einkaufsmanagerindizes und Verbraucherpreise aus Europa, die ISM-Einkaufsmanagerindizes und die JOLTS-Daten aus den USA konzentrieren.

Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 26 100 und 26 350 Punkten bewegen.

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