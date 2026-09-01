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La Française baut Präsenz auf Iberischer Halbinsel durch Ernennung von Gonzalo Thomé Romeo zum Senior Sales Manager aus
La Française Finance Services (LFFS), die anlageklassenübergreifende Vertriebsplattform von La Française (der Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale), freut sich über die Ernennung von Gonzalo Thomé Romeo zum Senior Sales Manager - Iberia mit Wirkung zum 17. August 2026. In seiner Funktion berichtet er direkt an Reyes Garcia-Reol, Country Head - Iberia.
Reyes Garcia-Reol sagt: "Gonzalo Thomé Romeo bringt eine Kombination aus Kompetenz im Portfoliomanagement, umfassender Vertriebserfahrung und einem tiefgreifenden Verständnis der institutionellen und Wholesale-Märkte auf der Iberischen Halbinsel mit. Diese Märkte spielen eine zentrale Rolle für unsere Entwicklungsstrategie in Spanien. Seine Führungsqualitäten und seine Fähigkeit, mit Kunden sowohl auf strategischer als auch auf fachlicher Ebene zu interagieren, werden für unsere weitere Entwicklung in der Region von entscheidender Bedeutung sein. Er wird eine echte Bereicherung für unser Team sein."
Beruflicher Werdegang
Gonzalo Thomé Romeo verfügt über 18 Jahre Erfahrung in der Asset-Management-Branche. Er begann seine Karriere im Finanzwesen im Jahr 2007 als Portfoliomanager und Anlageanalyst bei Altex Partners, bevor er 2012 als Multi-Manager-Portfoliomanager zur Bank Sabadell wechselte. 2015 ging er zur Inversis Bank, zunächst als Head of Fixed Income and Absolute Return Fund Analysis und Deputy Sales Director. Anschließend wechselte er 2019 zu Liontrust Asset Management als Sales Director für institutionelle und Wholesale-Kunden auf der Iberischen Halbinsel und in Lateinamerika, bevor er zuletzt als Sales Associate Director, Institutional & Wholesale, Iberia bei Fidelity International tätig war.
Gonzalo Thomé Romeo verfügt über einen MBA der IE Business School und einen Abschluss in Agrartechnik der Universidad Politécnica de Madrid.
Über La Française
La Française, die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Als Multi-Spezialist im Bereich Vermögensverwaltung konzentrieren sich die Teams auf ihre Kernkompetenzen und integrieren dabei fortschrittliche ESG-Grundsätze in ihre Analysen und Investmentprozesse. La Française ist in börsennotierten und nicht-börsennotierten Märkten tätig, einschließlich Immobilien. Mit einem verwalteten Vermögen von über 163 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2025), 1.000 Experten und einer Präsenz in zehn Ländern entwickelt La Française innovative Investmentlösungen, die auf die Ziele und Anlagehorizonte der Kunden abgestimmt sind.
Weitere Informationen unter la-francaise.com
La Française Pressekontakt
La Française Systematic Asset Management GmbH
Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu
Rechtliche Hinweise
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01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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