Fundamenta Group Investment Foundation / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

9. Emission vorzeitig erfolgreich abgeschlossen - Fundamenta Group Investment Foundation stärkt die Basis der Anlagegruppe «Swiss Real Estate»



01.09.2026 / 09:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG



Zug, 1. September 2026 9. Emission mit einem Volumen von CHF 203.07 Mio. abgeschlossen Die Fundamenta Group Investment Foundation hat die 9. Emission ihrer Anlagegruppe «Swiss Real Estate», welche vom 17. bis 31. August 2026 durchgeführt wurde, sehr erfolgreich und vorzeitig beendet. Insgesamt wurden Zeichnungen im Zielumfang von CHF 203.07 Mio. platziert. Die Zahl der investierten Vorsorgeeinrichtungen liegt neu bei 185 Anlegern. Der hohe und kontinuierliche Mittelzufluss ist Ausdruck des anhaltenden Vertrauens in die Strategie und Umsetzungskraft unserer Anlagestiftung. «Dieses Vertrauen verstehen wir als Bestätigung unseres langfristigen und verantwortungsvollen Anlageansatzes. Die Mittel aus der Emission schaffen zusätzlichen Handlungsspielraum, um gezielt Akquisitionen zu tätigen, unsere Entwicklungsprojekte voranzutreiben und die Nachhaltigkeitsziele der Strategieperiode 2026 bis 2030 umzusetzen», sagt Ricardo Ferreira, Geschäftsführer der Fundamenta Group Investment Foundation. Kontakt Ricardo Ferreira, Geschäftsführer

T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrats

T: +41 44 590 20 12 | wss@seidelpartner.ch Fundamenta Group Investment Foundation

Die Anlagestiftung ermöglicht Vorsorgeeinrichtungen die Anlage von Vorsorgevermögen in Immobilien und bietet ihnen massgeschneiderte Dienstleistungen an. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge profitieren durch die Kooperation der Anlagestiftung mit der Swiss Prime Site Solutions AG von einem ganzheitlichen Kompetenzzentrum. Die Swiss Prime Site Solutions AG ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG und verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG. Fundamenta Group Investment Foundation, Poststrasse 4a, 6300 Zug

T +41 41 444 22 22, info@fundamentagroup-invest.ch , www.fundamentagroup-invest.ch

Um sich für alle Publikationen abzumelden, wählen Sie diesen Link .



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News