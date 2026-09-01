Dortmund (ots) -Die Continentale Krankenversicherung schüttete jetzt rund 163 Millionen Euro an Kundinnen und Kunden aus, die im vergangenen Jahr keine Rechnungen eingereicht hatten. "Wer keine Leistungen in Anspruch nimmt, bekommt Beiträge zurück. Das liegt seit 100 Jahren in unserer DNA", sagt Dr. Marcus Kremer, Vorstand Kranken bei der Continentale Versicherung. "Schon 1927 haben unsere Gründer Gesundheitsprämien eingeführt - die Geburtsstunde der Beitragsrückerstattung." Damit honorierte das Unternehmen als erster deutscher Krankenversicherer wirtschaftliches Handeln seiner Kunden.Leistungsfreiheit rechnet sichHeute belohnt die Continentale Leistungsfreiheit auf drei Wegen:- Erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung: Hierbei profitieren die Kunden direkt von Überschüssen des Unternehmens - der überwiegende Teil davon wird an sie ausgeschüttet. In diesem Jahr waren es 81,0 Millionen Euro.- Erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung: Unabhängig vom Geschäftsergebnis kommt den Versicherten in einigen Vollkosten-Tarifen, zum Beispiel im PREMIUM und im COMFORT, zusätzlich eine garantierte Rückerstattung zugute. In der erfolgsunabhängigen Variante zahlte die Continentale aktuell 37,7 Millionen Euro aus.- Pauschalleistung: Das vertraglich fixierte Modell der Pauschalleistung gibt es in verschiedenen Voll- und Zusatzversicherungen der Continentale. In dieser Kategorie flossen den Versicherten 44 Millionen Euro zu.GesundheitsApp mit Parkplatzfunktion hilft bei der EntscheidungEine Beitragsrückerstattung oder Pauschalleistung bei Leistungsfreiheit kann höher sein als die voraussichtliche Erstattung der Rechnungen. Je nach Tarif können Kunden bis zu sechs Monatsbeiträge pro Kalenderjahr zurückerhalten. Deshalb ist es sinnvoll, Belege nicht sofort einzureichen. Die Continentale GesundheitsApp macht es den Versicherten besonders einfach: Mit der Parkplatzfunktion lassen sich Belege digital sammeln und erst dann übermitteln, wenn feststeht, dass sich dies lohnt.Weitere Informationen zu den Krankenversicherungstarifen der Continentale gibt es unter www.continentale.de/krankenversicherung. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/krankenversicherung.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Muttergesellschaft des Verbundes ist die Continentale Krankenversicherung a.G., die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen begeht. Im Mittelpunkt stehen für die Unternehmen die Bedürfnisse der Versicherten, Vertriebspartner und Mitarbeitenden. Oberster Grundsatz ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/6343243