Berlin (ots) -Die digitale Gesundheitsplattform GreenMedical erweitert ihr Angebot zur ärztlich begleiteten Gewichtsreduktion um eine weitere orale Therapieoption. Die Verordnung erfolgt ausschließlich nach individueller Prüfung durch in Deutschland approbierte Ärztinnen und Ärzte. Das Angebot richtet sich an Selbstzahlerinnen und Selbstzahler und wird in einem digital unterstützten Verfahren umgesetzt. Dieses umfasst die digitale Anamnese, die ärztliche Untersuchung sowie eine strukturierte Begleitung. Bei Bedarf können ergänzende diagnostische Maßnahmen hinzukommen.Damit reagiert GreenMedical auf ein strukturelles Versorgungsproblem: Adipositas ist in Deutschland längst eine chronische Volkskrankheit, von der fast jede:r fünfte Erwachsene betroffen ist (RKI/GBE). Gleichzeitig scheitert der Zugang zu einer ernstzunehmenden, ärztlich begleiteten Behandlung in der Praxis häufig an Stigmatisierung, langen Wartezeiten und nicht selten an einer ganz pragmatischen Hürde, nämlich der Darreichungsform.Orale Therapie: Wenn die Darreichungsform den Zugang beeinflusstDass die Darreichungsform die Bereitschaft beeinflussen kann, eine medizinische Behandlung zur Gewichtsreduktion in Betracht zu ziehen, zeigt eine aktuelle repräsentative YouGov-Befragung. Darin gaben 43,6 Prozent der Befragten mit Adipositas, die keine Abnehmspritze nutzen oder dies derzeit nicht planen, an, dass die Verfügbarkeit einer Abnehmtablette ihre Bereitschaft erhöhen würde, eine medizinische Behandlung in Betracht zu ziehen.Die Befragung legt nahe, dass die Darreichungsform für einen Teil der Betroffenen eine relevante Zugangshürde sein kann. Vor diesem Hintergrund sieht GreenMedical in der oralen Therapie einen Versorgungshebel: Für viele Menschen ist nicht die Idee einer Therapie die Hürde, sondern die Spritze. Fällt diese Schwelle weg, könnte eine größere Gruppe von Menschen erreicht werden, die bislang gar nicht in Behandlung kommt.Christoph Viebig, COO von GreenMedical: "Unser Gesundheitssystem ist nicht zu schwach, sondern überlastet. Digitale, ärztlich geführte Versorgung entlastet Praxen, ohne sie zu ersetzen. Das schafft Zeit für die Fälle, die persönliche Präsenz brauchen."Dr. Julian Strauß, CMO der CKM Group: "Ich sehe in der Praxis täglich, wie viel Zeit administrative Wege kosten, die eigentlich in die Behandlung fließen sollten. Eine digitale, ärztlich geführte Verordnung wie bei GreenMedical schafft hier echte Entlastung."Erwartete Nachfrage: 25.000 neue Patient:innen bis Ende 2026"Wir erwarten bis Jahresende 2026 rund fünfundzwanzigtausend neue Patient:innen über unser digitales Angebot", sagt Christoph Viebig, COO von GreenMedical.Über GreenMedicalGreenMedical ist ein Tochterunternehmen der CKM Group - einer Unternehmensgruppe, die für ein zukunftsfähiges, vernetztes Gesundheitswesen steht. Die Plattform bietet digitale Anwendungen für die Gesundheitsversorgung - ärztlich begleitet, technologiegestützt und nutzerzentriert. Die CKM Group wurde 2020 gegründet und beschäftigt heute über 200 Spezialist:innen in verschiedenen Gesundheits- und Technologieunternehmen.Pressekontakt GreenMedical:Lena BöheThe Medical Network GmbHTelefon: 016091471820E-Mail: ckmgroup@themedicalnetwork.deOriginal-Content von: GreenMedical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183226/6343242