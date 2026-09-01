Kritischer Rohstoff Titan: McLaren Minerals - Rekord-Bohrungen übertreffen Erwartungen!

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McLaren Minerals liefert stärkste Bohrergebnisse 2026 vom Titanprojekt McLaren: 5,44% HM ab Oberfläche, breite Intervalle und 529 Mio.Tonnen Ressource rücken Update und Machbarkeitsstudie in den Fokus.
McLaren Minerals (ASX: MML / WKN A40XP1) legt für sein zu 100 Prozent kontrolliertes Titanprojekt McLaren in Western Australia die bislang stärkste Ergebnischarge des Bohrprogramms 2026 vor - und das soll etwas heißen. Die neuesten Analysen von 74 Bohrlöchern liefern einen längengewichteten Durchschnittsgehalt von 5,44 Prozent Schwermineralen (HM) - und das durchgehend ab Oberfläche. Damit übertrifft die aktuelle Tranche die bereits sehr starken, vorherigen Werte (4,96% HM) noch einmal deutlich und liefert wertvolle Daten für das anstehende Ressourcen-Update sowie die geplante Machbarkeitsstudie.
Breite Mineralisierung und Spitzenwerte ab Oberfläche
Die gemeldeten 1.199 Bohrmeter überzeugen nicht nur durch höhere Gehalte, sondern auch durch beachtliche Mächtigkeiten: Die beprobten Abschnitte weisen eine durchschnittliche Tiefe von 16,2 Metern auf und beginnen ausnahmslos an der Oberfläche. Über 60 Prozent der aktuellen Bohrlöcher erreichten Gehalte von mindestens 5 Prozent HM. Laut Unternehmensführung deutet die Verteilung der Ergebnisse darauf hin, dass sich das Gehaltsprofil im südlichen Teil der Lagerstätte weiter verstärkt.
Einige herausragende Bohrlöcher der aktuellen Charge im Überblick:
- MAC470: 21 Meter mit 7,61% HM ab Oberfläche (inklusive eines Spitzenwerts von 14,31% HM).
- MAC435: 18 Meter mit 8,06% HM ab Oberfläche (inklusive 11,61% HM auf 1 Meter).
- MAC452: 18 Meter mit 7,55% HM ab Oberfläche (inklusive 11,59% HM auf 1 Meter).
- MAC434 (Einzelmeter-Spitzenergebnis): Bis zu 16,43% HM in 8 bis 9 Metern Tiefe.
Da die Durchschnittswerte ohne künstlichen Cut-off über die gesamten Intervalle berechnet wurden, spiegeln sie das tatsächliche Potenzial des Gesteins unverfälscht wider, so das Unternehmen.
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