Die Aktie von Intrepid Potash profitiert von einem Kalimarkt, der vor einer strukturellen Veränderung stehen könnte. Steigende Anforderungen an die globale Ernährungssicherheit, extreme Wetterlagen und ein begrenztes Angebot schaffen ein Umfeld, das dem kleinen US-Produzenten langfristig zugutekommen könnte. Vom Krisengewinner zum strukturellen Profiteur Der Kalimarkt hat seit dem Beginn des Ukraine-Krieges 2022 eine außergewöhnliche Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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