Die PG&E-Aktie ist am Montag um rund 20% auf 13,27 US$ eingebrochen. Auslöser ist ein Kompromiss zur Reform der kalifornischen Waldbrandhaftung, der Versorgern deutlich weniger Schutz bietet als erhofft. Obwohl die Geschäftszahlen stabil sind und mehrere Analystenziele weit über dem aktuellen Kurs liegen, zeigt der Absturz das grundsätzliche Problem stark regulierter Versorger: Die Gewinnchancen sind begrenzt, bestimmte Haftungsrisiken dagegen kaum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de