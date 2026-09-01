Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen lag in diesem Jahr so häufig über fünf Prozent wie seit 2006 nicht mehr. Im September drohen neue Belastungen - ein Händler setzt bereits auf einen weiteren kräftigen Anstieg. Die Anspannung am Markt für langfristige US-Staatsanleihen wächst. Mitte August stieg die Rendite der 30-jährigen Treasuries auf 5,34 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007. Zum höchsten Wert der vergangenen 22 Jahre fehlten lediglich zehn Basispunkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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