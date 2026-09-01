Berlin (ots) -Der CDU-Obmann im Auswärtigen Auschuss des Bundestages, Roderich Kiesewetter, fordert nach dem Drohnen-Vorfall am Leipziger Flughafen, dass die Bundesregierung entschiedener gegenüber Russland auftritt.Kiesewetter sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, alles deute auf eine russische Täterschaft hin."Deutschland muss diese Zurückhaltung und diese Russland-Romantik aufgeben. Russland dankt uns unsere Zurückhaltung nicht, sondern eskaliert leider immer weiter."Das gilt laut Kiesewetter auch für das Russische Haus in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Das Kultur- und Veranstaltungszentrum muss nach seinen Worten geschlossen werden."Das Russische Haus hat einen Betreiber, der von der Europäischen Union sanktioniert wird, aber wir lassen trotzdem diesen Betreiber in Deutschland agieren."Nach Angaben von Kiesewetter wohnen in dem Gebäude etwa hundert Personen, aber: "Der Energieverbrauch ist deutlich höher als das, was 100 Menschen brauchen - wir gehen von technischen Ausrüstungsgegenständen aus". Schließlich habe sich auch viel Arbeit von der Russischen Botschaft in diese "angebliche Kultureinrichtung" verlagert. "Wir gehen davon aus, dass eine Reihe von Spionageakten von dort koordiniert werden."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6343249