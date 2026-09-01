Den Sommer im Ferienhaus an der Ost- oder Nordseeküste zu verbringen und den Skiurlaub auf einer Hütte in den Bergen, steht bei vielen Menschen hoch im Kurs. Eine Analyse hat die saisonale Nachfrage nach Miet- und Kaufobjekten in deutschen Urlaubsregionen unter die Lupe genommen. Im Rahmen einer aktuellen Auswertung haben die Experten von ImmoScout24 untersucht, wie sich die Nachfrage nach Feriendomizilen in den Urlaubsregionen hierzulande über das Jahr hinweg verändert. Demnach sind die deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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