Datum der Anmeldung:
28.08.2026
Aktenzeichen:
B9-92/26
Unternehmen:
Apollo Capital Management, L.P. (USA); Erwerb von bis zu 49,9% der Anteile an easyJet plc (GB) und Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Haji-Ioannou-Familiengruppe (GB)
Produktmärkte:
Pauschalreisen, Personenbeförderung in der Luftfahrt
28.08.2026
Aktenzeichen:
B9-92/26
Unternehmen:
Apollo Capital Management, L.P. (USA); Erwerb von bis zu 49,9% der Anteile an easyJet plc (GB) und Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Haji-Ioannou-Familiengruppe (GB)
Produktmärkte:
Pauschalreisen, Personenbeförderung in der Luftfahrt
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