Datum der Anmeldung:
28.08.2026
Aktenzeichen:
B5-92/26
Unternehmen:
Goldman Sachs / AEA Investors / OMN Holdings / Monroe Engineering Group (Anteilserwerb)
Produktmärkte:
Bockrollen, Bolzen, Edelstahlrollen, Gasdruckfedern, Gummirollen, Kabelverbinder und Kabelzubehör, Kabelverbinder und Kabelzubehör, Lager (Maschinen- und Gerätebau), Lenkrollen, Luftreifen, Muttern, Scharniere, Schrauben, Spreizwalzen, Verbindungselemente
28.08.2026
Aktenzeichen:
B5-92/26
Unternehmen:
Goldman Sachs / AEA Investors / OMN Holdings / Monroe Engineering Group (Anteilserwerb)
Produktmärkte:
Bockrollen, Bolzen, Edelstahlrollen, Gasdruckfedern, Gummirollen, Kabelverbinder und Kabelzubehör, Kabelverbinder und Kabelzubehör, Lager (Maschinen- und Gerätebau), Lenkrollen, Luftreifen, Muttern, Scharniere, Schrauben, Spreizwalzen, Verbindungselemente
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