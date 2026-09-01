Datum der Anmeldung:
28.08.2026
Aktenzeichen:
B2-45/26
Unternehmen:
1. Fonds de solidarité des travaileurs et des travailleuses du Québec (CAN); 2. Investissement Québec (CAN), 3. Placement Louis Bibeau Inc. (CAN), indirekter Erwerb von mehr als 25% der Anteile an 4. Logistik Unicorp Holdings Inc. (CAN)
Produktmärkte:
Bekleidung, persönliche Schutzausrüstung
28.08.2026
Aktenzeichen:
B2-45/26
Unternehmen:
1. Fonds de solidarité des travaileurs et des travailleuses du Québec (CAN); 2. Investissement Québec (CAN), 3. Placement Louis Bibeau Inc. (CAN), indirekter Erwerb von mehr als 25% der Anteile an 4. Logistik Unicorp Holdings Inc. (CAN)
Produktmärkte:
Bekleidung, persönliche Schutzausrüstung
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