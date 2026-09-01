Datum der Anmeldung:
28.08.2026
Aktenzeichen:
B13-66/26
Unternehmen:
Kingspan Group plc, Kingscourt (IRL); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über die Brendan Meehan Controls (Manufactoring) Holdings Unlimited Company, Ashbourne (IRL)
Produktmärkte:
Niederspannungsverteilerschalttafeln, Niederspannungsverteilungsanlagen
28.08.2026
Aktenzeichen:
B13-66/26
Unternehmen:
Kingspan Group plc, Kingscourt (IRL); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über die Brendan Meehan Controls (Manufactoring) Holdings Unlimited Company, Ashbourne (IRL)
Produktmärkte:
Niederspannungsverteilerschalttafeln, Niederspannungsverteilungsanlagen
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