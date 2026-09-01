Datum der Anmeldung:
27.08.2026
Aktenzeichen:
B3-97/26
Unternehmen:
Corteva Agriscience International Sàrl, Versoix, Genf/CH; Globachem N.V; Glob-Agro B.V., beide Sint-Truiden/BE; Gründung des Gemeinschaftsunternehmens 'Axervia', Sint-Truiden/BE
Produktmärkte:
Fungizide, Herbizide, Insektizide, Pflanzenschutzmittel
27.08.2026
Aktenzeichen:
B3-97/26
Unternehmen:
Corteva Agriscience International Sàrl, Versoix, Genf/CH; Globachem N.V; Glob-Agro B.V., beide Sint-Truiden/BE; Gründung des Gemeinschaftsunternehmens 'Axervia', Sint-Truiden/BE
Produktmärkte:
Fungizide, Herbizide, Insektizide, Pflanzenschutzmittel
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