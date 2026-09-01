Datum der Anmeldung:
27.08.2026
Aktenzeichen:
B6-60/26
Unternehmen:
Georg von Holtzbrinck GmbH Co. KG, Stuttgart (D); mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg (D)
Produktmärkte:
politische Wochenzeitschriften
27.08.2026
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B6-60/26
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