Datum der Anmeldung:
27.08.2026
Aktenzeichen:
B1-121/26
Unternehmen:
Colonial SFL, SOCIMI, S.A., Spanien; Generali Real Estate S.p.A. Zweigniederlassung Deutschland; Quantum Institutional Service Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH; Anteilserwerb an der Leone Berlin GmbH & Co. KG und der Brillant 4486. GmbH
Produktmärkte:
Büroimmobilien, Einzelhandelsimmobilien
27.08.2026
Aktenzeichen:
B1-121/26
Unternehmen:
Colonial SFL, SOCIMI, S.A., Spanien; Generali Real Estate S.p.A. Zweigniederlassung Deutschland; Quantum Institutional Service Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH; Anteilserwerb an der Leone Berlin GmbH & Co. KG und der Brillant 4486. GmbH
Produktmärkte:
Büroimmobilien, Einzelhandelsimmobilien
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