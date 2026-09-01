Koblenz (ots) -Kostenbewusstes Verhalten zahlt sich aus: Die Debeka Krankenversicherung erstattet ihren Mitgliedern auch im Jahr 2026 einen dreistelligen Millionenbetrag: Anfang September überweist das Unternehmen rund 212 Millionen Euro an etwa 310.000 vollversicherte Mitglieder, die im Kalenderjahr 2025 keine Rechnungen für medizinische Leistungen eingereicht haben.Annabritta Biederbick, Vorstandsmitglied der Debeka und zuständig für die Krankenversicherung, sagt: "Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit setzen wir bei der Debeka seit unserer Gründung vor über 120 Jahren auf das genossenschaftliche Prinzip, Überschüsse an unsere Mitglieder zurückzugeben. Damit belohnen wir ihr kostenbewusstes Verhalten im Bereich der Leistungserstattung."Die Beitragsrückerstattung erhalten vollversicherte Mitglieder, die innerhalb eines Kalenderjahres keine Rechnungen einreichen. Für Mitglieder könne es sich deshalb lohnen, vor dem Einreichen genauer hinzusehen, so Biederbick. Bei kleineren Beträgen sei es unter Umständen wirtschaftlicher, die Kosten selbst zu tragen und dafür die Beitragsrückerstattung in Anspruch zu nehmen. In den Haupttarifen erhalten Versicherte zwei durchschnittliche Monatsbeiträge zurück. Versicherte in Ausbildung - etwa Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter oder Referendare - bekommen je nach Tarif bis zu sechs Monatsbeiträge.Zur Debeka Krankenversicherung:Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichen Beitragseinnahmen von über 9,6 Milliarden Euro die größte private Krankenversicherung in Deutschland. Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlich den Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder des Vereins werden. Insgesamt betreut die Debeka Krankenversicherung über fünf Millionen Mitglieder, darunter 2,5 Millionen ausschließlich privat Versicherte. Damit ist mehr als jeder vierte Privatpatient in Deutschland Debeka-Mitglied.Pressekontakt:Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deBesuchen Sie uns auch in sozialen Netzwerken.Unsere Adressen finden Sie hier: www.debeka.de/socialmediaPflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6343278