Berlin (ots) -Was das Herz auch begehrt, ob neue Schuhe, ein Breitbildfernseher oder ein Surfboard: Im Internet werden Suchende fündig. Doch bei welchen Anbietern lohnt sich das Stöbern und Einkaufen? Eine groß angelegte Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv zeigt, welche Online-Shops halten, was sie versprechen.Heute wird in 96 Kategorien der Award "Deutschlands Beste Online-Shops 2026" in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin verliehen (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).Insgesamt 67.348 abgegebene Kundenurteile bilden die Grundlage für die Auszeichnung. Zu den Gewinnern zählen bekannte Größen wie Saturn oder Zalando. "Daneben befinden sich aber auch spezialisierte Anbieter unter den Preisträgern, etwa Holz4home für Massivholzmöbel, Ahrens + Sieberz für Pflanzen oder Wolfsblut für Hundebedarf", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität."Der von ntv mitinitiierte Award zeigt deutlich, bei welchen Online-Shops sich die Verbraucher am wohlsten mit ihren Kaufentscheidungen fühlen", sagt Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine. "Er hilft, vertrauenswürdige Online-Shops zu erkennen und Geld nicht an unseriösen Stellen auszugeben."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Shops in den Bereichen- Preis-Leistungs-Verhältnis,- Angebot,- Kundenservice,- Internetauftritt/App,- Versand und Rücksendung- und Bestell- und Zahlungsbedingungen untersucht.Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Ergebnis ein. Bewertet wurden 900 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 873 Online-Shops, die jeweils 100 Kundenstimmen erhielten.Übersicht der Preisträger nach Kategorien (alphabetisch):Generalisten- Generalisten (mit Filialen): Lidl.de, Tchibo.de- Generalisten (ohne Filialen): Amazon, Aosom, OttoHaus & Garten- Badausstattung: Baddepot.de, Megabad, Reuter- Bauen & Heimwerken (mit Filialen): Bauhaus.info, Hornbach.de, Obi.de- Bauen & Heimwerken (ohne Filialen): Bausep, Benz24, Gotools.de- Bilderrahmen: Allesrahmen.de, Halbe-Rahmen, Rahmen-Shop.de- Dachbleche: Blechshop24.com, Dachbleche24.de, Mein-Dach24- Fenster und Türen: Fensterversand.com, Haustueren.de, Widuro- Flaschen & Glasbehälter: Bauer (Flaschenbauer.de), Flaschen.de, Glaeserundflaschen.de- Fliesen: Fliesen24.com, Fliesenprofi.de, Fliesenrabatte.de- Gardienen nach Maß: Gardinen-Shop.org, Mein Gardinenshop, Schöner Leben (meine-gardinen.de)- Gartenmöbel: Gartenmöbel Company, Gartenmoebel.de, Garten-und-Freizeit.de- Gartentechnik: Gartengeraete-Onlineshop.de, Hansen Gartentechnik, Weber-Gartentechnik.de- Gartenzäune: Gartenzaun24.de, Zaun24.de, Zaunfuchs.de- Glasprodukte nach Maß: Glas Star, Myspiegel.de, Spiegel21- Haushalt: 3pagen.de, Die moderne Hausfrau, Mediashop.tv- Massivholzmöbel: Holz4home.de, Massivmoebel24.de, Wohnholzdesign- Maßmöbel: Frohraum, Schrankplaner.de, Schrankwerk.de- Parkett & Holzböden: Floor24, Laminatdepot.de, Parkettrabatte.de- Pflanzen: Ahrens + Sieberz, Baumschule Horstmann, Gaissmayer.de- Polstermöbel (ohne Filialen): Mysofabed.de, Sofa.de, Sofanella.de- Poolbedarf: Poolmegastore, Poolpowershop, Poolsana- Schlafzimmermöbel, Betten & Matratzen: Betten.de, Matratzen-Concord.de, Stilbetten.de- Sonnensegel & Markisen: Markisen made in Germany, Markisen Paradies, Sonnensegel-nach-Mass.de- Tapeten: Fototapete.de, Meinewand, Tapeten No1- Verpackungen: BB-Verpackungsshop.de, Rajapack.de, Transpak- Wand & Boden: BodenFuchs24, Bodenversand24, Fliesen24.com- Wohnen Generalisten (mit Filialen): Höffner, Ikea, XXXLutz- Wohnen Generalisten (ohne Filialen): Home24.de, Loberon, Wohnen.de- Wohntextilien: Erwin Müller, Linvosges, UrbanaraTechnik- Balkonkraftwerke: Greenakku.de, Kleines Kraftwerk, Yuma- Batterien & Akkus: Akku.net, Akkuparts24.de, Batterien-und-Akkus.com- Druckerzubehör: Druckerpatronen24.de, Fairtoner, Tonerpreis.de- Elektronik (mit Filialen): Coolblue, Mediamarkt.de, Saturn.de- Elektronik (ohne Filialen): Alternate, Notebooksbilliger.de, Reichelt Elektronik- Elektronikhersteller: Medion, Samsung, Xiaomi- Haustechnik & Heizung: Heima24, Heizung-billiger.de, Wolf-Online-Shop.de- Kameras: AC Foto, Calumet, Foto Erhardt- Kfz-Zubehör: Autodoc, Kfzteile24, Reifen.com- Online-Reparatur- & Ersatzteilportale: Ersatzteile-24, Ersatzteileshop, Ersatzteilshop.de- Präsentationstechnik, Hifi & Heimkino: Beamer-Discount.de, Heimkinoraum.de, Visunext- Sicherheitstechnik: Gräfe24, Sicher24, TonitecMode & Accessoires- Fashion (mit Filialen): C&A, Ernsting's family, H&M- Fashion (ohne Filialen): About You, Bonprix, Zalando- Haarpflege: Baslerbeauty, Hagel-Shop.de, Hair-Shop.com- Herrenmode: Engbers.com, Mey & Edlich, Olymp.com- Hut-Mode: Hut.de, Hutbreiter.de, Hutshopping.de- Männer-Pflegeprodukte: Brooklyn Soap Company, MaleUp, Störtebekker- Schuhe: Deichmann, Siemes Schuhcenter, Snipes- Taschen & Rucksäcke: Taschenkaufhaus, Taschenklub, Wardow- Trachten-Mode: Alpenherz.de, Moser (Trachten.de), Trachtenoutlet24Kochen & Genießen- Alkoholfreie Weine & Spirituosen: Alkoholfrei.de, Alkoholfrei-vom-Winzer.de, The Mindful Drinking Club- Biershops: Bierselect.de, Biershop Bayern, Hier-gibts-Bier.de- E-Zigaretten: Innocigs, Intaste.de, Vuse- Fleischversand: Der-Ludwig.de, Don Carne, Kaufnekuh.de- Gastronomiebedarf (B2B): GGM Gastro, Intergastro, Lusini- Geschirr & Besteck: Porzellan-exklusiv.de, Porzellantreff.de, Tischideen-und-Ambiente.de- Kaffee & Espresso: Espresso International, Kaffee24, Kaffeezentrale- Online-Supermärkte: Knuspr.de, Picnic, Rewe.de- Pizzaöfen & Zubehör: Pizza-Ofen.de, Pizzaofenwelt (Pizzaofen-Shop.de)- Pod-Systeme: Blu, Dreamlike-Vapestore.de, Vuse- Schokolade & Pralinen: Confiserie Burg Lauenstein, Heilemann Confiserie, Pralinenbote- Spirituosen: Conalco, Myspirits.eu, Whisky.de- Tabakwaren: Online Tabak Shop, Tabak Brucker, Tabakguru- Wein: Vicampo, Vinos.de, Weinfreunde.deBeruf- Arbeitsschutz-Produkte: Mascotwebshop.de, Strauss.com, Würth Modyf- Betriebs-, Lager- und Bürobedarf: Bito Lagertechnik, Kaiser+Kraft, Schäfer Shop- Werbemittel: Hach, Saalfrank, Werbemittel24.comFreizeit- Babygeschenke (personalisiert): Elefantasie, Kidslino, Little Stars- DJ-Equipment: Deejayladen.de, Elevator, Recordcase.de- Erotik: Amorelie, Eis.de, Orion.de- Fotoanbieter (mit Filialen): Cewe.de, Lidl-Fotos.de, Rossmann-Fotowelt.de- Fotoanbieter (ohne Filialen): Fotobuch.de, Myposter, Pixum- Geschenkefinder: Geschenke-online.de, Personello, Proidee.de- Imker-Zubehör: Biene24.de, Holtermann-Shop.de, Imkershop24.de- Kunstdrucke: Dotcom Canvas, Posterlounge, Wall-art.de- Künstler- und Bastelbedarf: Boesner, Idee. Creativmarkt (Idee-Shop.com), VBS-Hobby.com- Münzen & Edelmetalle: Degussa.com, Kettner-Edelmetalle.de, MP-Edelmetalle.de- Online-Postkarten: MyPostcard, Power Ecard, Urlaubsgruss.com- Puzzles & Fotopuzzles: Myravensburger.com, Puzzle.de, Schmidt-Fotopuzzle.de- Spielwaren: Howa-Spielwaren.com, Smythstoys.com, Vedes.com- Tickets: Eventim, Ticket Online, Ticketmaster- Trauringe: JC-Trauringe.de, Ringladen.de, Traumtrauringe.deSport & Hobby- Campingzubehör: Camping Wagner, Fritz-Berger.de, Obelink.de- Crossfit: Cavemanfitness, Lifters Wear, Weightlifting-Shop.com- E-Bikes - Refurbished: Bikemove.de, Rebike.com, Velio- E-Bikes - Spezialisten: Ampler Bikes, E-Bike-only.de, Elektrofahrrad24.de- Fahrräder & Fahrradzubehör: Bobshop.com, Fahrrad-XXL.de, Zweirad-Stadler.de- Fanartikel: Film & Musik Elbenwald, Emp.de, Getdigital.de- Hundebedarf: Hundeshop.de, Wolfsblut.com- Outdoor & Abenteuer: Bergfreunde.de, Bergzeit.de, Kotte & Zeller- Pokale & Trophäen: Pokale Meier, Pokal-Fabrik.de, Vereinsbedarf Deitert- Sportgeräte: Cardiofitness.de, Gorilla Sports, Hammer Sport- Sportshops: Decathlon, Intersport, Sport-Thieme- Tanzsport: Dance Affairs, Tanzmuster.de, Tanz-Taxi- Tennis: Centercourt.de, Tennis Point, Tennis-Heine.deVeröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität/ntvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. 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