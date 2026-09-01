Mainz (ots) -Am 9. September 1976 war "Die Biene Maja" das erste Mal im deutschen Fernsehen zu sehen - und begeistert seither immer neue Generationen. Zum 50. Jubiläum feiern ZDF und KiKA den beliebten Klassiker mit einem vielfältigen TV- und Streamingangebot, einer digitalen Themenwelt sowie Mitmachaktionen und Wissensinhalten rund um Bienen und Natur."Die Biene Maja begeistert seit 50 Jahren Kinder mit Neugier, Mut und Abenteuerlust. Ihre Geschichten stehen schon immer für Offenheit, Toleranz und ein respektvolles Miteinander. Majas Klatschmohn-Welt ist bunt und vielfältig. Hier darf jede Figur so sein, wie sie sein möchte. Gerade darum ist das Format heute immer noch so aktuell. Gemeinsam mit Studio 100 als Lizenzgeber entwickeln wir im ZDF die Biene Maja behutsam weiter. Dass Maja von Beginn an auch auf KiKA immer wieder neue Kinder erreicht, macht diese Erfolgsgeschichte besonders", so Michael Stumpf, Hauptredaktionsleiter ZDF Kinder und Jugend.Am Sonntag, 6. September 2026, steht die "Biene Maja" im Mittelpunkt eines vielseitigen TV-Programms im ZDF: Bereits ab 6.00 Uhr starten vier Folgen der 3-D-Animationsserie, direkt im Anschluss um 6.50 Uhr folgt der Zeichentrickfilm "Die Biene Maja - Ihre schönsten Abenteuer" (im ZDF-Streaming bereits ab 4. September 2026). Auch im weiteren Verlauf des Morgens dreht sich alles um die Welt der Bienen - etwa bei "Löwenzahn" um 8.10 Uhr mit "Bienen - Der Raub der Honigmacher" und bei "1, 2 oder 3" um 8.25 Uhr mit "Bienen - Helden der Natur". Auch bei KiKA steht am Sonntag, 6. September 2026, mit einem großen Jubiläumsprogramm alles im Zeichen der Biene.Großes Angebot im ZDF-Streaming-PortalDas Angebot wird im ZDF-Streaming-Portal durch die Filme "Die Biene Maja - Die Honigspiele", "Die Biene Maja - Das geheime Königreich" und "Die Biene Maja - Freundschaft ist dicker als Honig" erweitert. Alle Filme sind ab Freitag, 4. September 2026, verfügbar. Die ersten beiden Staffeln der 3-D-Animationsserie sind ebenfalls im ZDF-Streaming-Portal abrufbar, seit Freitag, 28. August 2026, werden wochentags jeweils zwei Folgen der ersten 26-teiligen Staffel der Zeichentrickserie von 1976 im ZDF-Streaming-Portal ergänzt. "SingAlarm" greift das Jubiläum in der Folge "Die Biene Maja summt mit Eko Fresh" auf. Darüber hinaus stehen ausgewählte Inhalte aus Wissensformaten wie "Löwenzahn" und "PUR+" bereit, die zusätzliche Einblicke auf Natur, Bienen und Umwelt eröffnen.Kuratierte Themenwelt auf kika.de mit MitmachaktionenZum Jubiläum hat KiKA das "Biene Maja"-Angebot auf kika.de und in der Kikaninchen-App sowie in der KiKA-App erweitert - mit Videos, Mitmachaktionen und Hintergrundinformationen rund um Maja und Bienen. Auf kikaninchen.de gibt es eine redaktionell kuratierte Themenwelt, die Kinder dazu einlädt, die Welt der kleinen Biene aktiv zu entdecken - mit Videos und Filmen, Figurenporträts, Gewinnspiel, Rätseln sowie Mitmachangeboten und Gewinnspielen.KontaktBei Fragen zur "Biene Maja" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/50jahrebienemaja)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6343273