Ruggell, Liechtenstein (ots) -RMEP entwickelte den Online-Skiverleih-Marktplatz gemeinsam mit den Gründern zum europäischen Marktführer und übergibt nun an PNS Mountain Investment Services.RM Equity Partners (RMEP) hat seine Mehrheitsbeteiligung an der 2beGROUP s.r.o., Betreiberin von Alpy.com, verkauft. Alpy war das allererste Investment von RMEP. Nach mehr als zehn Jahren Partnerschaft übergibt RMEP an einen strategischen Käufer: PNS Mountain Investment Services, S.L. ("PNS").Die Zusammenarbeit mit den drei Gründern zählt zu den prägenden Kapiteln der RMEP-Geschichte. In dieser Zeit entwickelte sich Alpy.com vom Pionier zum Marktführer im Online-Skiverleih. Heute verbindet die Plattform mehr als 1.150 Skiverleih-Shops in Europa mit Wintersportlern weltweit. Das Unternehmen wuchs dabei profitabel und aus eigener Kraft.Der Exit steht beispielhaft für den Ansatz von RMEP: früh in digitale Marktplätze investieren, gemeinsam mit Gründern über Jahre Marktführerschaft aufbauen und zum richtigen Zeitpunkt an einen passenden strategischen Eigentümer übergeben."Alpy war unser allererstes Investment. Gemeinsam mit den drei Gründern haben wir das Unternehmen in elf Jahren zum Marktführer im Online-Skiverleih entwickelt. Dass wir Alpy nun an einen strategischen Partner wie PNS übergeben können, ist ein schöner Abschluss dieser gemeinsamen Zeit", sagt Nicola Szekely, Managing Partner bei RMEP.PNS zählt zu den führenden Betreibern von Ski-, Snowboard- und Radverleihen in den Pyrenäen, mit über 40 Jahren Erfahrung und 36 Standorten in Andorra und Spanien. Die Gründer führen Alpy.com gemeinsam mit dem bestehenden Management weiter. Pava Partners Germany AG und Clairfield International haben die Transaktion als Finanzberater begleitet.RM Equity Partners:Erfolgreiche Investitionen in digitale UnternehmenRM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor in Online-Marktplätzen, Consumer Apps und SaaS-Lösungen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ruggell / Liechtenstein.Die Unternehmen im RMEP-Portfolio beschäftigen mehr als 600 Mitarbeiterinnen in ganz Europa. RMEP verwaltet ein Vermögen von rund 500 Millionen Euro und mehr als 50 erfolgreiche Markennamen im digitalen Sektor.Zu den wichtigsten Beteiligungen im Portfolio von RMEP gehören Europas führende App für Outdoor-Aktivitäten Bergfex (Graz), sowie calimoto (Potsdam), die weltweit führende Navigations-App für Motorradtouren, sowie die Dating-App PURE. Mit seinem breiten Angebot an digitalen Lösungen und Marktplätzen erreicht RMEP weltweit mehr als 400 Millionen Nutzer pro Jahr.Pressekontakt:RM Equity PartnersCamelia SiskoE-Mail: office@rmep.comWebsite: https://www.rmep.comOriginal-Content von: RM Equity Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178349/6343292