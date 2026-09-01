Berlin (ots) -Mit 2,3 Prozent verzeichnete das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT und N24 DOKU im August 2026 den höchsten Monatsmarktanteil der Sendergeschichte. Zudem erzielte der Nachrichtensender WELT allein einen starken Marktanteil von 1,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Dank seiner Live-Berichterstattung untermauert er damit seine Position als Deutschlands führender Nachrichtensender.Helge Fuhst, WELT-Chefredakteur: "Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland suchen schnelle Einordnung und journalistische Tiefe, sei es in der Politik oder bei Ereignissen wie der Sonnenfinsternis. Die starke Entwicklung unserer Einschaltquoten bis hin zu diesem historischen Bestwert ist der Vertrauensbeweis unseres Publikums. Live-Berichterstattung ist unsere Kernkompetenz, mit der wir unsere Marktführerschaft bei den Nachrichten manifestiert haben."Frank Hoffmann, Geschäftsführer WELT TV: "Der Rekord-Marktanteil von 2,3 Prozent beweist unsere Relevanz bei der entscheidenden Zielgruppe. Wir sind die unangefochtene Nummer 1 bei den Nachrichten und punkten mit starken Reichweiten bei Dokumentationen - das zeigt, dass wir im Alltag der Zuschauer fest verankert sind."Wesentliche Kennzahlen (August 2026):- Gesamtmarktanteil von WELT + N24 DOKU: Mit 2,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen der höchste Wert der Sendergeschichte.- WELT bestätigt mit 1,7 Prozent Marktanteil (14-59) Rang 1 unter den deutschen Nachrichtensendern.- N24 DOKU erreicht mit 0,6 Prozent Marktanteil (14-59) den stärksten Wert seit mehr als zwei Jahren.- Der 12. August bildete mit 2,0 Prozent Marktanteil (14-59) einen der stärksten Einzeltage des Monats für den Nachrichtensender WELT. Treiber war die Live-Berichterstattung zur Sonnenfinsternis. Die Sondersendung "WELT-LIVE Totale Sonnenfinsternis" erreichte um 20:00 Uhr mit durchschnittlich 0,462 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die bisher höchste Sehbeteiligung des Jahres für den Nachrichtensender WELT beim Gesamtpublikum (Marktanteil 14-59: 3,9 %).Rekordwerte in der Prime Time:Die im Timeshift vermarkteten Dokumentationen und Reportagen bei WELT und N24 DOKU wiesen ebenfalls überproportionale Marktanteile aus:- PRIME Time (20:15 - 23:00 Uhr): 1,3 Prozent Marktanteil (14-59). Dies entspricht dem historischen Bestwert, der zuletzt im Februar 2025 erreicht wurde.- LATE Prime (23:00 - 01:00 Uhr): 2,4 Prozent Marktanteil (14-59). Dies ist der höchste Monatswert der Sendergeschichte, der zuvor nur im August 2025 wurde.Quelle: AGF Videoforschung, AGF SCOPE 1.16, Marktstandard: Bewegtbild, Auswertungstyp TV-Zeitintervall und TV, Konvention, Zeitraum: 01.08.-31.08.2026, Daten z.T. vorläufigPressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6343291