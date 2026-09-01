Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem gestern die deutschen Verbraucherpreise die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten, steht heute die Schnellschätzung der EWU-Teuerung des Monats August im Fokus, so die Analysten der Helaba.Anstiege der Inflationsraten in Spanien, Frankreich und Deutschland würden auf das Risiko hinweisen, dass sich die Preisdynamik auch auf europäischer Ebene wohl erneut vom EZB-Ziel entferne. Ein oberhalb von 3 Prozent liegender Wert dürfte die Geldpolitiker bei der Ratssitzung in der nächsten Woche unter Druck setzen, die Zinsen ein weiteres Mal zu erhöhen, obwohl die Kernteuerung vermutlich stagniere. Diese liege aber ebenfalls über dem Zielwert. Auch die Marktteilnehmer seien überzeugt, dass die Zinsen erhöht würden. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit eines Septemberschrittes sei gestern auf 100% gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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