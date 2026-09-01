Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Deutschland ist im August erneut gestiegen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Waren und Dienstleistungen hätten sich um 2,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert, nach 2,8% im Juli und 2,3% im Juni, wie das Statistische Bundesamt zu seiner ersten Schätzung mitgeteilt habe. Die Ölpreise seien durch den wiederaufgeflammten Nahost-Krieg gestiegen. Auch Sondereffekte wie das Niedrigwasser am Rhein hätten belastet - etwa in Nordrhein-Westfalen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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