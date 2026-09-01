Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Steigende Ölpreise und anziehende Inflationsraten setzen den Rentenmarkt unter Druck, weil beiderseits des Atlantiks die Zinserhöhungserwartungen zunehmen, so die Analysten der Helaba.Zinssorgen und Energiepreise würden auch auf dem deutschen Aktienmarkt lasten, der zum Ende der letzten Woche aber immerhin ein neues Allzeithoch markiert habe. Dies sei möglicherweise ein Hinweis auf die Marktreaktion infolge eines soliden Stimmungsbarometers in der US-Industrie. Aktienkurse hätten sich temporär zwar immer wieder durch Zinserhöhungserwartungen (wegen hoher Energiepreise oder guter Konjunkturentwicklungen) geschwächt gezeigt, im Trend aber hätten die Wachstumsperspektiven jedoch geholfen und neue Hochs ermöglicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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