Coalition transformiert das Cyber-Risikomanagement für weltweit führende OrganisationenDas Unternehmen ernennt Nepomuk Loesti zum neuen Head of International, verantwortlich für das Versicherungsgeschäft aüerhalb Nordamerikas, einschließlich ganz Europas und APAC. Coalition, der weltweit erste Anbieter von Active Insurance, einer Versicherung zur proaktiven Abwehr digitaler Risiken, hat heute die Einführung von Active Cyber Insurance for Enterprises bekannt gegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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