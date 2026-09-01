DAX Prognose für Dienstag, 01.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.525 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der Index das Tageshoch. Mit Aufnahme des Xetra Handels stellte sich Schwäche ein. Der DAX konnte sich gegen Mittag zwar stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Am Nachmittag setzte sich die Talfahrt weiter fort. Zum Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX dann stabilisieren, für eine ausgeprägte Erholung, auch im Rahmen des Frühhandels, hat es nicht gereicht. Der DAX ging bei 25.206 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bärischer Wochenauftakt mit Chart-Eintrübung: Der DAX erlitt gestern deutliche Abgaben und schloss bei 25.206 Punkten . Im 1h-Chart ging dabei wichtiger Halt verloren; der Index verharrt aktuell an der SMA200 (26.244 Punkte) , was das kurzfristige Bild auf neutral bis bärisch eingetrübt hat.

Der DAX erlitt gestern deutliche Abgaben und schloss bei . Im 1h-Chart ging dabei wichtiger Halt verloren; der Index verharrt aktuell an der , was das kurzfristige Bild auf neutral bis bärisch eingetrübt hat. Entscheidende Pivot-Marke bei 26.231 Punkten: Für den heutigen Handelstest ist die vorbörsliche Marke von 26.231 Punkten richtungsweisend: Halten (Bullen-Setup - 45 - Chance): Ermöglicht eine Erholung in Richtung 26.344 bis 26.465+ Punkte. Unterschreiten (Bären-Setup - 55 - Chance): Aktiviert Abwärtsziele über 26.110 bis in den Bereich 25.945 - 25.623 Punkte.

Für den heutigen Handelstest ist die vorbörsliche Marke von richtungsweisend: Globale Anlegerstimmung bleibt neutral: Der internationale CNN Fear - Greed Index liegt mit 50 Punkten exakt im neutralen Bereich (Rückgang von 56 Punkten vor einer Woche). Es liegt somit aktuell kein extremes Stimmungsübermaß vor, was die Chance auf eine technische Stabilisierung an wichtigen Unterstützungen offenlässt.

Wie ist der DAX aktuell aufgestellt und welche Signale liefert die neue DAX Prognose für den heutigen Dienstag, den 01.09.2026?

Der DAX startete gestern Morgen bei 26.525 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt mit Handelsauftakt sein Tageshoch. Mit Beginn des Xetra-Handels stellte sich jedoch deutliche Schwäche ein. Obwohl sich der Index gegen Mittag vorübergehend stabilisieren konnte, blieb eine wesentliche Erholung aus. Am Nachmittag setzte sich die Talfahrt unvermindert fort, sodass der Wochenauftakt mit einem spürbaren Xetra-Tagesverlust endete.

Nachbörslich sowie im heutigen Frühhandel konnte sich der Index zwar stabilisieren, für eine ausgeprägte Erholungsbewegung reichte die Kraft jedoch nicht. Der DAX verabschiedete sich schließlich bei 25.206 Punkten aus dem Tageshandel.

Top- und Flop-Aktien im DAX (31.08.2026)

Zum Xetra-Schluss notierten gestern 17 Aktien im Plus, während 23 Werte Verluste hinnehmen mussten:

Gewinnerliste: Continental (+2,47 - Zalando (+2,44 - Brenntag (+1,87 %)

Continental (+2,47 - Zalando (+2,44 - Brenntag (+1,87 %) Schlusslichter: Siemens Energy (-4,45 - Rheinmetall (-3,35 - Heidelberg Materials (-2,77 %)

Kennzahlen - Kurs-Range im Überblick

Parameter 31.08. Erwartet* 31.08. Ist* 28.08. Ist* Tageshoch (TH) 26.555 26.566 26.628 Tagestief (TT) 26.187 26.282 26.435 Xetra Schluss 26.258 - 26.570 Tagesschluss 26.206 - 26.567 Range (Punkte) 368 193 193

*Betrachtungszeitraum: 08:00 - 22:00 Uhr....

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