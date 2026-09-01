München (ots) -- Jasmin und Maik arbeiten an ihrer Zukunft- Jana möchte sich mit einem Urlaub einen Traum erfüllen- Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" am 1. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Jasmin und Maik müssen derzeit mehrere Dinge gleichzeitig regeln: Das Ehepaar sucht weiterhin nach einer eigenen Wohnung, muss Anträge beim Jobcenter erneuern und hofft zugleich auf berufliche Fortschritte für Maik. Für Rentnerin Jana könnte unterdessen ein lang gehegter Wunsch wahr werden - sie möchte erstmals in ihrem Leben verreisen. Brigittes 33-jährige Tochter Jana passt auf den Hund eines Freundes auf, während Marita wichtige Unterlagen für ihre finanzielle Absicherung einreichen muss. Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" am 1. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Jasmin und Maik leben derzeit übergangsweise bei Maiks Mutter Bärbel. Parallel zur Suche nach einer eigenen Bleibe steht ein Termin beim Jobcenter auf der Agenda, denn die Anträge für ihre Sozialleistungen müssen erneuert werden. Auch beruflich möchte Maik vorankommen: Bei einer Garten- und Landschaftsbaufirma hat er sich bereits persönlich vorgestellt. Das Gespräch lief gut under hat die Aussicht auf einen Minijob als Einstieg.Rentnerin Jana plant einen Urlaub mit ihren Kindern und Enkelkindern. Für die Rostockerin wäre es die erste Reise ihres Lebens. Gemeinsam mit Tochter Steffi schaut sie nach geeigneten Unterkünften. Bei der Suche zeigt sich jedoch schnell, wie eng der finanzielle Spielraum ist. Viele Angebote liegen über dem vorgesehenen Budget und sorgen bei Mutter und Tochter für Ernüchterung. Finden sie dennoch ein Reiseziel, das für die ganze Familie bezahlbar ist?Brigittes 33-jährige Tochter Jana bekommt Besuch: Ihr ehemaliger Pflegehund Toni, der inzwischen bei einem Bekannten lebt, verbringt Zeit bei ihr. Zuvor hatte der Vierbeiner unter anderem zwei Jahre auf den Straßen Russlands verbracht, bevor er zu Familien in Deutschland kam. Bei Jana löst das Zusammensein den Wunsch nach einem eigenen Hund aus, doch zugleich möchte sie wieder arbeiten gehen und hätte dadurch keine Kapazitäten für ein Haustier.Für Marita stehen wiederum organisatorische und gesundheitliche Themen im Mittelpunkt. Die gelernte Hauswirtschaftlerin hat mit erhöhtem Blutdruck und Herzrasen zu tun und bezieht Erwerbsminderungsrente. Zusätzlich ist sie auf Wohngeld angewiesen, um ihre laufenden Ausgaben bestreiten zu können. Damit die Unterstützung weiterhin gesichert ist, muss sie nun den entsprechenden Antrag stellen.Eine neue Folge "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock", am 1. September 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIund sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von UFA SHOW & FACTUAL.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Hartz und herzlich - Tag für Tag - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich-tag-fuer-tag)Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag":Nach dem großen Primetime-Erfolg der Sozialreportage beleuchtet "Hartz und herzlich - Tag für Tag" erneut das Leben in verschiedenen sozialen Brennpunkten in Mannheim und in Rostock. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt glaubwürdig und nahbar die Geschichten von Menschen, die am Rande des Existenzminimums leben.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6343313