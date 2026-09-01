Als Designmarke, die sich auf High-Performance-Ausrüstung und modernes Technologiezubehör spezialisiert hat, wird aulumu vom 4. bis 8. September auf der IFA 2026 in Berlin vertreten sein und dort seine neuesten Innovationen in den Bereichen mobiles Zubehör, Ladelösungen, Wearables und urbane Tragelösungen präsentieren.

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Treffen Sie aulumu auf der IFA 2026

Dieser Auftritt folgt auf ein Jahr, das von Meilensteinen in der Designentwicklung von aulumu geprägt war. Die Marke erhielt 2026 internationale Anerkennung und wurde mit zwei der weltweit führenden Designpreise ausgezeichnet. Die M10 Multi-Charging Dual-Mag Power Bank und der G05 Air 5-in-1 MagSafe-Ständer erhielten den Red Dot Design Award 2026, während das aulumu Geometric Case für AirPods Pro und der Mag Buckle Ultra-Thin Strap mit dem iF Design Award 2026 prämiert wurden.

Auf der IFA werden die Besucher diese Designphilosophie durch ein breiteres Produktportfolio erleben können, das unter anderem den G09 Infinite Rotation Dual-Mag Stand, die M10 Powerbank, die A18-Smartphone-Hüllen-Serie, das C05 Apple Watch-Armband sowie die funktionellen Taschen B01 und B02 umfasst.

Das preisgekrönte M10 vereint einen 10.000-mAh-Akku, Schnellladung mit bis zu 35 W, kabelloses MagSafe-Laden, das Laden der Apple Watch sowie ein integriertes USB-C-Kabel und stellt damit eine All-in-One-Ladelösung für Nutzer dar, die mehrere Geräte dabei haben. Das G09 verfolgt dieselbe Philosophie mit einem dreiachsigen 360-Grad-Drehsystem, das für Arbeit, Filmaufnahmen, Unterhaltung, Fitness und Reisen entwickelt wurde und mit einer beidseitigen Magnetkonstruktion sowie einem präzisen Dämpfungsmechanismus für eine flexible Positionierung ausgestattet ist.

Ein weiteres zentrales Thema der IFA 2026 wird die zunehmende Ausrichtung von aulumu auf den Lifestyle-Bereich sein. Die Taschenmodelle B01 und B02 verbinden technische Materialien, von der Mechanik inspirierte Details und eine praktische Aufteilung für den Weg zur Arbeit, Reisen, den Einsatz im Freien sowie das moderne Stadtleben. Zusammen mit der A18-Hüllenreihe und dem C05-Uhrenarmband zeigen diese Modelle, wie aulumu seine futuristische Formensprache über herkömmliches Smartphone-Zubehör hinaus ausweitet.

Für den deutschen Markt ist die IFA die perfekte Gelegenheit, die Produkte von aulumu hautnah zu erleben und zu erfahren, wie die Designsprache des Unternehmens in praktische Lösungen für den mobilen Alltag übersetzt wird.

aulumu wurde 2022 gegründet und entwickelt Produkte, bei denen praktische Leistung und eine unverwechselbare industrielle Ästhetik im Vordergrund stehen. Die Marke hat bereits Dutzende von Technologie-Zubehörartikeln auf den Markt gebracht, mehrere Nutzungs- und Erfindungspatente erhalten und bedient mittlerweile Nutzer in mehr als 20 Ländern und Regionen.

Auf der IFA 2026 in Berlin finden Sie aulumu in Halle 5.2, Stand 197. Medienvertreter, Content Creators, Partner, Händler und Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand zu besuchen und die neuesten Produkte und Innovationen der Marke kennenzulernen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter aulumu.com oder folgen Sie @aulumu_official auf Instagram.

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