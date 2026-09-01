Dornbirn (ots) -Produkte aus den Bereichen Nahrungsergänzung kaufen, sich in einer Community austauschen oder selbst Produkte weiterempfehlen: Bei ALEONN greifen diese Möglichkeiten ineinander. Nadja Kirschner, Gründerin des Unternehmens, erklärt, welcher Gedanke dahintersteht und worauf sie beim Aufbau der Marke Wert legt.Wer Produkte aus den Bereichen Nahrungsergänzung nutzt oder weiterempfiehlt, achtet nicht nur auf deren Qualität. Auch transparente Vergütungsstrukturen, verlässliche Rahmenbedingungen und ein fairer Umgang mit Vertriebspartnern spielen eine wichtige Rolle. Nadja Kirschner kannte diese Anforderungen aus eigener Erfahrung: Rund 15 Jahre lang war sie im Network-Marketing tätig, baute sich dort erfolgreich eine Position auf und lernte verschiedene Unternehmen und Vertriebsmodelle kennen. Dabei stieß sie jedoch immer wieder auf Strukturen, die ihren eigenen Vorstellungen nicht entsprachen - sowohl bei den Produkten als auch bei Vergütung und Zusammenarbeit. Statt sich damit dauerhaft zu arrangieren, entschied sie sich schließlich für einen eigenen Weg. "Irgendwann habe ich zu meinem Team gesagt: So, jetzt reicht es. Jetzt machen wir unsere eigene Firma", erinnert sie sich.Aus diesen Erfahrungen entwickelte Nadja Kirschner konkrete Vorstellungen davon, was sie bei einem eigenen Unternehmen anders machen wollte. Im Mittelpunkt standen für sie ein hoher eigener Anspruch an die Produktauswahl, nachvollziehbare Vergütungsstrukturen und eine Zusammenarbeit, bei der klare Bedingungen für alle Beteiligten gelten. Dabei verband die Schweizer Unternehmerin ihre langjährige Beschäftigung mit Gesundheitsthemen mit ihrer praktischen Erfahrung im Network-Marketing. Mit ALEONN wollte sie schließlich ein Unternehmen schaffen, das genau diese Vorstellungen in einem eigenen Produkt- und Vertriebskonzept zusammenführt.Weniger Sortiment, mehr Auswahlkriterien: Worauf ALEONN bei seinen Produkten achtetIm Mittelpunkt des Sortiments steht für Nadja Kirschner nicht die Frage, wie viele Produkte ALEONN anbieten kann, sondern welchen Anspruch diese erfüllen sollen. "Mir war wichtig, dass wir nicht einfach eine zusätzliche Firma sind, die wieder nur Produkte verkauft", sagt sie. Bei der Produktauswahl achtet sie nach eigener Aussage besonders auf die verwendeten Inhaltsstoffe, die Qualität der Rohstoffe und eine nachvollziehbare Zusammensetzung. Statt das Sortiment möglichst schnell zu vergrößern, setzt ALEONN deshalb bewusst auf eine kleinere Auswahl. Nadja Kirschner fasst ihren Ansatz einfach zusammen: lieber wenige Produkte, hinter denen sie stehen kann, als zahlreiche Angebote, die primär mit großen Versprechen beworben werden.Dabei spielt für Nadja Kirschner vor allem ein bewusster Umgang mit Ernährung und den eigenen Konsumentscheidungen eine zentrale Rolle. Nadja Kirschner möchte Menschen dafür sensibilisieren, sich frühzeitig mit diesen Themen auseinanderzusetzen und Produktentscheidungen nicht allein aus Gewohnheit oder aufgrund großer Werbeversprechen zu treffen. Stattdessen sollen Verbraucher nachvollziehen können, welche Inhaltsstoffe ein Produkt enthält, wie es zusammengesetzt ist und wie es sich in den persönlichen Alltag integrieren lässt. Wie sich dieser Anspruch konkret im Sortiment widerspiegelt, zeigt sich unter anderem beim Thema Kollagen.Während Kollagen häufig vor allem mit Hautpflege und Schönheit in Verbindung gebracht wird, ordnet Nadja Kirschner das Thema in einen breiteren Kontext ein. Für sie steht das Produkt beispielhaft für den Anspruch, Nahrungsergänzung nicht allein über Trends oder große Versprechen zu vermarkten, sondern Qualität, Zusammensetzung und eine nachvollziehbare Anwendung in den Vordergrund zu stellen. Auch bei den weiteren Nahrungsergänzungsprodukten des Sortiments soll dieser Anspruch im Vordergrund stehen.Kaufen, Preisvorteile nutzen oder selbst aufbauen: Drei Wege bei ALEONNNicht jeder, der sich für die Produkte von ALEONN interessiert, möchte damit auch geschäftlich tätig werden. Deshalb stehen unterschiedliche Modelle zur Verfügung. Als Shop-Member können Kunden regulär einkaufen und die Produkte zunächst kennenlernen. Wer regelmäßig bestellt, kann sich als VIP-Shop-Member registrieren und erhält gegen eine jährliche Mitgliedsgebühr vergünstigte Einkaufskonditionen.Eine weitere Möglichkeit richtet sich an Menschen, die Produkte selbst nutzen und darüber hinaus weiterempfehlen möchten. Als Business-Member erhalten sie ebenfalls vergünstigte Einkaufskonditionen und können unter den jeweils geltenden Voraussetzungen am Vergütungsmodell von ALEONN teilnehmen. Ob und in welcher Höhe daraus Einnahmen entstehen, ist nicht garantiert, sondern hängt unter anderem von der individuellen Tätigkeit und den Bedingungen des Vergütungsplans ab. Wie intensiv jemand diese Möglichkeit nutzt, bleibt dabei eine persönliche Entscheidung. Auch ein späterer Wechsel zwischen den verschiedenen Modellen ist grundsätzlich möglich.Gerade aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung mit unterschiedlichen Network-Unternehmen empfiehlt Nadja Kirschner Interessierten, sich vor einer Entscheidung genau mit den jeweiligen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Dazu gehört für sie insbesondere, den Vergütungsplan zu verstehen und sich über das Unternehmen und die verantwortlichen Personen zu informieren. So können Interessierte vorab nachvollziehen, welche Kosten entstehen, welche Voraussetzungen für eine Vergütung gelten und welche Verpflichtungen mit dem jeweiligen Modell verbunden sind.Wie ALEONN persönliche Betreuung mit Wachstum verbinden willFür Nadja Kirschner gehört der direkte Kontakt zu Kunden und Vertriebspartnern auch als Geschäftsführerin weiterhin zum unternehmerischen Alltag. Sie führt selbst Gespräche mit Interessenten, ist in die Gewinnung neuer Partner eingebunden und erhält dadurch unmittelbares Feedback zu Produkten und Vertriebsmodell. "Ich rede nicht nur als CEO von der Firma, sondern ich bin auch an der Basis", beschreibt sie ihren Ansatz. Diese Nähe zum operativen Geschäft ist ihr wichtig: Auch mit zunehmendem Wachstum sollen bei ALEONN direkte Ansprechpartner, kurze Kommunikationswege und ein persönlicher Austausch erhalten bleiben.Auch hinter dem Namen ALEONN steckt eine persönliche Geschichte. Er ist Nadja Kirschners Enkel Leon gewidmet. Da 'León' auf Spanisch 'Löwe' bedeutet, entstand daraus innerhalb des Unternehmens die Bezeichnung 'Löwenfamilie' für die Community. Der Begriff ist Teil der Markenidentität und wird von ALEONN für die Gemeinschaft aus Kunden und Vertriebspartnern verwendet.Über den Produktshop, die Mitgliedsmodelle und die Community hinaus gehören auch ein Co-Founder-Programm und eine CHERRYTY FOUNDATION zum Unternehmensumfeld. Für Nadja Kirschner bleibt dabei der persönliche Kontakt zu Kunden und Vertriebspartnern ein zentraler Bestandteil des Konzepts. Diesen direkten Austausch möchte sie auch mit zunehmendem Wachstum beibehalten.Sie möchten mehr darüber erfahren, welche Produktbereiche und Mitgliedsmodelle ALEONN anbietet? Weitere Informationen zu Shop-Member, VIP-Shop-Member und Business-Member finden Interessierte direkt bei Nadja Kirschner und ihrem Team bei ALEONN (https://www.aleonn.com/)!Pressekontakt:ALEONNVertreten durch: Nadja KirschnerWebseite: https://www.aleonn.com/E-Mail: support@aleonn.comOriginal-Content von: ALEONN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183239/6343333