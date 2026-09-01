München (ots) -Exklusive Kollaboration zeitgleich zum Start der ersten oralen GLP-1-Therapie in Deutschland: Medizinische Adipositasbehandlung und Zugang zu modernen Therapien treffen auf die wissenschaftlich fundierte Ernährungs- und Verhaltensbegleitung von Weight Watchers - und schaffen so einen integrierten Ansatz für nachhaltiges Gewichtsmanagement.Weight Watchers, weltweit führend im wissenschaftlich fundierten Gewichtsmanagement, und GoLighter, die digitale Plattform der Wellster Healthtech Group für die medizinische Behandlung von Übergewicht und Adipositas, geben heute eine exklusive Kollaboration in Deutschland bekannt, die ab 1. September 2026 an den Start geht. Die Kollaboration verbindet die etablierte medizinische Infrastruktur von GoLighter mit der wissenschaftlich fundierten Verhaltensbegleitung von Weight Watchers und schafft so ein ganzheitliches Versorgungsmodell für Menschen, die nachhaltig Gewicht verlieren möchten.Im Rahmen der Kollaboration werden die Angebote von Weight Watchers und GoLighter miteinander verknüpft: GoLighter-Patient:innen erhalten zusätzlich zu ihrer medizinischen Behandlung Zugang zum spezialisierten GLP-1-Begleitprogramm von Weight Watchers. Besucher:innen der Weight Watchers Website können sich direkt mit GoLighter verbinden, um mehr über medizinische Behandlungsmöglichkeiten zu erfahren und prüfen zu lassen, ob eine medikamentöse Therapie für sie geeignet sein könnte. Das Angebot wird auf GoLighter.de (http://golighter.de) und WeightWatchers.de integriert und startet zeitgleich mit der Einführung der ersten oralen GLP-1-Therapie zur Gewichtsregulation in Deutschland.Die medizinische Behandlung ist der Anfang - nachhaltiger Erfolg braucht mehrMedizinische Behandlungsmöglichkeiten können Menschen mit Adipositas bei der Gewichtsabnahme unterstützen. Doch mit Beginn der Behandlung stellen sich die praktischen Fragen: Was esse ich, wenn ich weniger Appetit habe? Wie behalte ich meine Ernährung im Blick? Wie entwickle ich Gewohnheiten, die zu meinem neuen Alltag passen? Und wann sollte ich bei möglichen Nebenwirkungen ärztlichen Rat einholen?Genau hier setzt die Kollaboration an: GoLighter übernimmt die medizinische Diagnostik, Verschreibung und ärztliche Begleitung, Weight Watchers das strukturierte Ernährungs- und Verhaltensprogramm. Das speziell für Menschen mit GLP-1-Medikation entwickelte Begleitprogramm bietet personalisierte Ernährungsempfehlungen, Tools zum Tracking von Gewichtsverlust und Medikamentendosierung, Strategien zum Umgang mit möglichen Nebenwirkungen, Krafttrainingspläne zum Erhalt der Muskelmasse, speziell geschulte Coaches sowie Zugang zu einer Community von Mitgliedern auf einem ähnlichen Weg."Die neue Pille wird den Zugang zur Adipositasbehandlung für viele Menschen verändern. Entscheidend ist aber, was nach Behandlungsbeginn passiert", sagt Dr. Jan-Christoph Loh, Medizinischer Direktor der Wellster Healthtech Group. "Mit Weight Watchers bringen wir medizinische Behandlung, persönliche Beratung und tägliche Unterstützung auf nahtlose, koordinierte Weise zu den Patient:innen. Sie erhalten damit nicht einfach nur Zugang zu medizinischen Behandlungen, sondern konkrete Unterstützung für die vielen Entscheidungen, die sie in ihrem Alltag treffen müssen."Über 60 Jahre Erfahrung treffen moderne GewichtsmedizinFür Weight Watchers markiert die Partnerschaft einen weiteren Schritt in der Entwicklung hin zu einer ganzheitlichen Gesundheitsplattform rund um modernes Gewichtsmanagement, während sie für GoLighter ein zentraler Baustein im medizinisch verantworteten Behandlungspfad ist."Seit mehr als 60 Jahren hilft Weight Watchers Menschen dabei, gesündere Gewohnheiten aufzubauen, die in ihren Alltag passen. Moderne Adipositasbehandlungen verändern die Möglichkeiten im Gewichtsmanagement - und damit auch die Bedürfnisse der Menschen, die Unterstützung auf ihrem Weg suchen", sagt Alejandro Bethlen, EVP International bei Weight Watchers. "Mit GoLighter gehen wir in Deutschland einen wichtigen nächsten Schritt, während unser zentraler Anspruch derselbe bleibt: Menschen langfristig dabei zu unterstützen, gesunde Gewohnheiten aufzubauen, die in ihr Leben passen - unabhängig davon, ob Medikamente Teil ihres Weges sind oder nicht."Medizinische Behandlung und Begleitung nahtlos verbundenDie Kollaboration schafft einen einfachen und klaren Weg in beide Richtungen: Weight Watchers Mitglieder mit Interesse an einer medizinischen Behandlung können sich über die Möglichkeiten unter GoLighter.de informieren; nach Ausfüllen des medizinischen Fragebogens beurteilen approbierte Ärzt:innen, ob eine medikamentöse Behandlung geeignet ist.Umgekehrt können GoLighter-Patient:innen das GLP-1-Begleitprogramm von Weight Watchers über einen einfachen Aktivierungsprozess freischalten. Ein zusätzliches Abonnement ist nicht erforderlich. Das Angebot wird vollständig in die bestehende GoLighter-Patienten-Journey integriert.Mögliche Nebenwirkungen können in der Weight Watchers App dokumentiert werden. Bei medizinischen Fragen stehen Patient:innen die Ask-a-Doctor-Funktion und die ärztlichen Kontaktmöglichkeiten von GoLighter zur Verfügung.Hinweis zur medizinischen BehandlungOb eine medizinische Adipositasbehandlung geeignet ist und welches Arzneimittel oder welche Darreichungsform infrage kommt, wird individuell durch approbierte Ärzt:innen beurteilt. Die Kollaboration verändert weder die medizinischen Voraussetzungen für eine Behandlung noch garantiert sie eine Verschreibung oder einen bestimmten Behandlungserfolg.Über Weight WatchersWeight Watchers ist weltweit führend im wissenschaftlich fundierten Gewichtsmanagement und bietet integrierte Unterstützung, die wissenschaftliche Expertise, modernste Technologie und menschliche Begleitung miteinander verbindet. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung gehört Weight Watchers zu den wissenschaftlich am besten untersuchten Programmen für Gewichtsmanagement weltweit. Der ganzheitliche, personalisierte Ansatz umfasst spezialisierte Programme für Menschen, die GLP-1-Medikamente nutzen, mit gezielter Unterstützung bei Ernährung, Bewegung und Verhaltensänderung. In den USA bietet Weight Watchers darüber hinaus medizinische Betreuung und - sofern klinisch geeignet - Zugang zu GLP-1-Medikamenten; weltweit profitieren Mitglieder von einem Netzwerk aus Coaches und Community-Unterstützung.Weitere Informationen unter www.weightwatchers.com.Über GoLighterGoLighter ist die digitale Plattform der Wellster Healthtech Group für die medizinische Behandlung von Übergewicht und Adipositas. Der Behandlungspfad verbindet ärztliche Indikationsprüfung und Betreuung mit digitalen Services, Ask-a-Doctor und persönlicher Ernährungsberatung. Die Wellster Healthtech Group entwickelt seit 2018 digitale Gesundheitsangebote und hat über ihre Plattformen mehr als zwei Millionen Patient:innen und Nutzer:innen erreicht.Weitere Informationen unter www.golighter.de.Pressekontakt:Weight Watchers | Julana Chondrasch | julana.chondrasch@ww.comWellster Healthtech / GoLighter | Martin Mangiapia | presse@wellsterhealth.comOriginal-Content von: WW International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180270/6343337